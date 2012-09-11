20 هزار متر مربع جایگاه دام در قلعه گنج سمپاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دامپزشکی قلعه گنج گفت: طرح مبارزه با انگل های خارجی وداخلی دام در این شهرستان آغاز شد.
فرشید چمک با اشاره به ضرورت مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی دام ها اظهارداشت: در این طرح 30هزار راس دام تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی افزود: سم پاشی 20هزار متر مربع جایگاه دام از دیگر برنامه های این طرح در شهرستان قلعه گنج است.
سرپرست دامپزشکی قلعه گنج فصل تابستان را زمان مناسبی برای رشد انگل ها خواند وتصریح کرد: در فصل تابستان انواع بیماری ها انگلی و حتی ویروسی دامن گیر دام ها خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به انتقال ویروس بیماری های مشترک میان انسان و دام از طریق کنه روی بدن دام تصریح کرد: دامداران هرگز کنه روی بدن دام را با دست جدا نکنند.
چمک ابراز داشت: انگلهای خارجی با حمله کردن به پوست حیوانات مانند گوسفند هر ساله میلیونها ریال خسارت به دامداران وارد می کنند.
برگزاری آزمون دوره های کارآموزی رشته های دامپزشکی در جنوب کرمان
رئیس اداره آموزش وترویج دامپزشکی جنوب کرمان گفت: آزمون دوره کارآموزی رشته های مرتبط با حوزه دامپزشکی برگزارشد.
اکرم بحرینی پوراظهارداشت: در این دوره 23کارآموز حضور داشتند.
وی افزود: دانشجویان با رشته های مرتبط با حوزه دامپزشکی برای گذراندن واحدکارآموزی خود در تابستان امسال از نزدیک با کار های عملی آشنا شدند.
رئیس اداره آموزش دامپزشکی جنوب کرمان با اشاره به ارتباط نزدیک این اداره با دانشگاهها تصریح کرد: در این دوره تمامی کارآموزان در آزمون نمره قبولی گرفتند.
بحرینی نظارت اساتید درس کارآموزی دانشگاهها را خوب ارزیابی و تصریح کرد: انجام کار عملی در کنار آموزش های تئوری کمک زیادی برای بالا بردن سطح دانش دانشجویان می کند.
وی گفت: دانشجویان در تمامی ساعات با اشتیاق خاصی کار عملی فراگرفتند.
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