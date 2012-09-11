حضور وزیر اقتصاد در مجلس منتفی شد

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از عدم برگزاری جلسه غیر علنی بررسی نوسانات بازار ارز با حضور وزیر اقتصاد در مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز را بر عهده دارد در پاسخ به تذکرات نمایندگان در خصوص وضعیت بازار ارز از احتمال برگزاری جلسه غیر علنی با حضور وزیر اقتصاد خبر داده بود.

در پی تذکر صبح امروز احمد توکلی نماینده تهران مبنی بر لزوم برگزاری چنین جلسه ای ، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به هیات رئیسه مجلس برگزاری این جلسه را خواستار شدند.

همچنین امروز سئوال الیاس نادران دیگر نماینده تهران از وزیر اقتصاد در خصوص اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره بمب ارزی دولت و سیاست های ارزی جدید دولت در دستور کار بود.

نادران دقایقی پیش در گفتگو با مهر از لغو این دستور کار برای برگزاری جلسه غیر علنی مجلس خبر داد، اما به نظر می رسد وزیر اقتصاد برای بررسی سئوال نادران نیز به صحن علنی مجلس نیاید.