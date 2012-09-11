  1. سیاست
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

دهقان به مهر خبرداد:

حضور وزیر اقتصاد در مجلس منتفی شد

حضور وزیر اقتصاد در مجلس منتفی شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از منتفی شدن حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه غیر علنی امروز مجلس برای بررسی وضعیت بازار ارز خبر داد.

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از عدم برگزاری جلسه غیر علنی بررسی نوسانات بازار ارز با حضور وزیر اقتصاد در مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه امروز را بر عهده دارد در پاسخ به تذکرات نمایندگان در خصوص وضعیت بازار ارز از احتمال برگزاری جلسه غیر علنی با حضور وزیر اقتصاد خبر داده بود.

در پی تذکر صبح امروز احمد توکلی نماینده تهران مبنی بر لزوم برگزاری چنین جلسه ای ، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به هیات رئیسه مجلس برگزاری این جلسه را خواستار شدند.

همچنین امروز سئوال الیاس نادران دیگر نماینده تهران از وزیر اقتصاد در خصوص اظهارات معاون اول رئیس جمهور درباره بمب ارزی دولت و سیاست های ارزی جدید دولت در دستور کار بود.  

نادران دقایقی پیش در گفتگو با مهر از لغو این دستور کار برای برگزاری جلسه غیر علنی مجلس خبر داد، اما به نظر می رسد وزیر اقتصاد برای بررسی سئوال نادران نیز به صحن علنی مجلس نیاید.

کد مطلب 1694007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها