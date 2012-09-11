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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

میرزایی اصل:

هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای اثبات توانمندی های ایران اسلامی است

هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای اثبات توانمندی های ایران اسلامی است

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج گفت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای نمایش بخشی از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: هفته دفاع مقدس بزرگداشت حماسه ای عظیم است که هیچگاه ملت ایران خاطرات و بزرگداشت آن روزها را از یاد نمی برند.

وی افزود: مردم ایران اسلامی دلیرانه در اوج سختی ها هم دل و هم پای دلاور مردان از آرمان ها و ارزش های دفاع مقدس پاسداری کردند و به همین دلیل امروز نسل جوان باید با آشنایی از این رشادت ها در راستای حفظ ارزشهای دفاع مقدس تلاش کند.

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: مردم با اتکا به نیروهای معنوی و رهبری معمار کبیر دشمن را شکست دادند و به افتخار رسیدند.

میرزایی اصل یادآور شد: به برکت خون شهدا جهش به سوی حلقه های مرتفع اقتدار در جهان فراهم است و این اقتدار مرهون رشادت های شهدا و رزمندگان اسلام است.

وی ادامه داد: گرامیداشت ارزش های انقلابی یک ضرورت برای آشنایی قشر جوان با آرمان های اسلامی است و بهترین فرصت برای عملی کردن این مهم ایام هفته دفاع مقدس است.

فرماندار شهرستان سنندج در پایان سخنان خود اظهار داشت: استان کردستان یکی از استان های است که با توجه به شرایط مرزی در دوران هشت سال دفاع مقدس دلاورانه در برابر دشمن از مال و جان و ناموس خود دفاع کرد.

کد مطلب 1694008

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