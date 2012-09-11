از داور و مربی کردستانی اعزامی به پارالمپیک استقبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی شامگاه دوشنبه "هوشنگ شریعتی" و "افشین زندکریمی" دو ورزشکار کردستانی پس از بازگست از مسابقات پارالمپیک در میان استقبال مسئولان استانی و شهرستان سنندج وارد کردستان شدند.

گفتنی است "هوشنگ شریعتی" به عنوان مربی و "افشین زندکریمی" به عنوان داور در رشته گلبال به مسابقات پارالمپیک لندن اعزام شدند.

این استقبال با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان، فرماندار سنندج، معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی استاندار، اعضای شورای شهر، شهردار و وزشکاران رشته گلبال صورت گرفت.

در مراسم استقبال از مربیان و داوران کردستانی حاضر در مسابقات پاراالمپیک همچنین شماری از ورزشکاران کردستان و اعضای خانواده این دو ورزشکار نیز حضور داشتند.

استان کردستان در رقابت های المپیک و پاراالمپیک امسال هیچ نماینده ای به عنوان ورزشکار نداشت ولی در المپیک جمشید خیرآبادی به عنوان مربی تیم ملی کشتی فرنگی و در پاراالمپیک هوشنگ شریعتی و افشین زندکریمی به عنوان داور و مربی در این رقابت ها حضور داشتند.