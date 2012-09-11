سیطره اسلام باید در تمام جهان گسترده شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث شرفی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس دفاعی است که امنیت و آرامش را در سراسر کشور به ارمغان آورد.

وی افزود: در سایه رشادت های رزمندگان و به برکت خون شهدا امروز کشور ایران اسلامی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردار است.

جانشین فرماندهی لشکر 28 پیاده کردستان بیان کرد: نیاز است با اتحاد و همدلی دلاور مردی ها و رشادت های این بزرگ مردان خدا را به بهترین نحو بازگو کنیم.

شرفی یادآور شد: به شکر خدا انقلاب های جهان عرب برگرفته از انقلاب اسلامی است و نیاز است در حفظ و ارتقا این جایگاه گام برداشته شود.

وی ادامه داد: برگزاری هفته دفاع مقدس فرصتی برای ترویج و بازگویی دلاور مردی های سربازان حق علیه باطل در زمان هشت سال دفاع مقدس است.

جانشین فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان اظهار داشت: روز جمعه روز اقتدار اسلامی است و باید همه نیروهای مسلح در کنار آحاد مردم قدرت نمایی کنند.

شرفی با اشاره به اینکه مراسم رژه در سه شهر سنندج، سقز و مریوان و راس ساعت 9 برگزا می شود، گفت: با شکوه برگزار کردن این روز می تواند فتنه های دشمنان را خنثی کند.