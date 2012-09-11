افتخارات دوران دفاع مقدس به نسل جوان در کشور انتقال داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: صحت وجود در کنار امنیت می تواند یک جامعه را به بالاترین جایگاه سیاسی و اجتماعی برساند به همین دلیل امروز ایران اسلامی دارای امنیتی پایدار است و باید شکرگذار این نعمت باشیم.

وی افزود: به برکت خون شهدا و صبر و استقامت مردم در حال حاضر ایران اسلامی از جایگاه بالایی برخوردار است و باید با تشویق مردم برای حضور بیشتر در صحنه از این دستاوردهای ارزشمند به خوبی دفاع کرد که یکی از این راهکارها برگزاری برنامه های مختلف به ویژه در ایامی همچون هفته دفاع مقدس است.

امام جمعه سنندج بیان کرد: باز آفرینی، حماسه و دلاور مردی های هشت سال دفاع مقدس یک وظیفه همگانی است که باید به بهترین نحو اجرا شود و مسئولان باید در ایام این هفته تلاش کنند به بهترین شکل ممکن رشادت های رزمندگان اسلام را در هشت سال دفاع مقدس به مردم اطلاع رسانی کنند.

ماموستا مجتهدی یادآور شد: در این دوره که کشور جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان مختلف به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی با هجمه های زیادی رو به روست نیاز است که با قدرت نمایی در عرصه نظامی و ترویج فرهنگ و ارزش های اسلامی با دشمن مقابله کنیم.

وی در پایان سخنان خود خواستار نقش آفرینی بیشتر جوانان در عرصه های مختلف شد و بیان کرد: جوانان باید آگاهانه و هوشیارانه در برابر فتنه های دشمن ایستادگی کنند تا شاهد ارتقاء جایگاه انقلاب اسلامی در جهان باشیم.