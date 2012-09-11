به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی مقامی، مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری امام صادق(ع) اظهار داشت: مسابقه بزرگ صادقیه به مناسبت شهادت امام صادق(ع) به همت کانون فرهنگی هنری امام صادق(ع) و با همکاری پایگاه نبی اکرم شرکت سنگ آهن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه زمان شرکت در مسابقه 22 شهریور اعلام شده است، ادامه داد: این مسابقه در بخش های نقاشی، خاطره نویسی، پیام کوتاه و کتابخوانی برگزار می شود و به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

وی بیان داشت: شرکت کنندگان در این مسابقه می توانند پاسخ سوالات را در مسجد امام صادق (ع)، پایگاه نبی اکرم شرکت سنگ آهن و کتابخانه های عمومی شهرستان تحویل دهند.

وی با بیان اینکه مسابقه نقاشی با موضوع آزاد و با محوریت مذهب برگزار می شود بیان کرد: این مسابقه در 2 گروه سنی 4 تا 10 سال و 11 تا 15 سال برگزار می شود.

مقامی با اشاره به اینکه در بخش خاطره نویسی شرکت کنندگان باید خاطرات مذهبی خود را حداکثر در دو برگ A4 ارسال کنند افزود: علاقه مندان می توانند با ارسال زیباترین جمله در وصف امام صادق(ع) به سامانه پیام کوتاه شماره 09388915626 در بخش پیام کوتاه شرکت کنند.

وی همچنین با اشاره به سوالات بخش کتابخوانی نیز افزود: سوالات بخش کتابخوانی از کتاب “توحید مفضّل” طراحی شده است.

مدیرمسئول کانون فرهنگی هنری امام صادق(ع) در پایان یادآور شد: علاقه مندان به شرکت در این مسابقه و دریافت سوالات و فایل های دانلود کتاب می توانند به وب سایت این کانون به آدرس http://www.sadeqie.com/ مراجعه کنند.