35 ویژه برنامه سالروز شهادت امام صادق (ع) در کردستان برگزار می شود

حجت الاسلام مسعود صفی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری سالروز شهادت امام جعف صادق (ع) اظهار داشت: این ویژه برنامه ها در سطح حسینیه ها، هیئت های مذهبی و سطح شهرهای استان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه مراسم دسته روی و سینه زنی نیز در سطح شهرستان های بیجار و قروه برگزار می شود، افزود: این مراسم با حضور اعضای هیئت های مذهبی، عموم مردم، مداحان و مسئولان برگزار می شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان اعلام کرد: برگزاری همایش حدیث باب عشق در مهدیه سنندج و مراسم شب شهادت امام صادق (ع) در حسینیه سنندج از دیگر برنامه هایی است که در استان برگزار می شود.
حجت الاسلام صفی یاری بیان کرد: برگزاری مراسم بزرگ سالروز شهادت امام صادق (ع) در حسینیه بیجار با حضور آحاد مردم و سخنرانی روحانیون قم و مداحان کشوری از دیگر برنامه هایی است که برای سالروز شهادت امام صادق (ع) پیش بینی شده است.
وی در پایان با بیان اینکه برگزاری 9 محفل انس با قرآن کریم در شهرستان های استان کردستان نیز به همین مناسبت برگزار می شود، یادآور شد: هئیت مذهبی و کانون مداحان استان کردستان در تمامی برنامه ها و مناسبت های سال حضور فعالی دارند و برای برگزاری برنامه های سالروز شهادت امام صادق (ع) نیز آمادگی لازم را دارند.
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