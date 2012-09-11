  1. سیاست
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

سردار جزایری:

روند جنگ سوریه به نفع دولت و مردم سوریه رو به پایان است

روند جنگ سوریه به نفع دولت و مردم سوریه رو به پایان است

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه روند جنگ سوریه به نفع دولت و مردم سوریه رو به پایان است خطاب به کشورهای حامی تروریسم در این کشور گفت: تا دیر نشده خود را از گرداب دست‌ساز آمریکا و رژیم صهیونیستی برهانند و بیش از این خود را منفور ملت‌ها نسازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی با اشاره به اوضاع کشور سوریه اظهار داشت: سوریه درگیر یک جنگ بزرگ توسط آمریکا، بعضی کشورهای اروپایی و تعدادی کشورهای همسایه است که با استفاده از امکانات و تجهیزات نظامی در صدد به سقوط کشاندن دولت سوریه و تحمیل اراده خود به ملت سوریه هستند.

وی همچنین به وضعیت جنگ در سوریه اشاره و تصریح کرد: روند این جنگ به نفع دولت و مردم سوریه رو به پایان است و به زودی پیروزی بزرگ برای مقاومت رقم خواهد خورد و کاری هم از آمریکا، انگلیس، صهیونیست‌ها و دشمنان مقاومت بر نمی‌آید.
 
معاون ستاد کل نیروهای مسلح همچنین در واکنش به موضع‌گیری وزیر امور خارجه آمریکا گفت: جهل وزیر خارجه آمریکا نسبت به روندهای جهانی حیرت‌انگیز است و این مقام مسئول آمریکا هنوز نمی‌داند زمان تحمیل اراده آمریکا و صهیونیزم به سایر ملت‌ها و جوامع سپری شده است.
 
رئیس ستاد تبلیغات دفاعی به کشورهای حامی تروریسم و جنگ افروزان منطقه‌ای یادآور شد: تا دیر نشده خود را از گرداب دست‌ساز آمریکا و رژیم صهیونیستی برهانند و بیش از این خود را منفور ملت‌ها نسازند.
کد مطلب 1694019

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