نمایشگاه مشاغل خانگی با تقدیر از غرفه داران برتر در مشهد پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار مشهد در مراسم اختتامیه نمایشگاههای مشاغل خانگی دوشنبه شب در مشهد تصریح کرد: تشکیل و ایجاد نمایشگاه مشاغل خانگی،از نیازهای ضروری اقتصاد کنونی و کاری عملی در اجرای منویات رهبری با توجه به نام گذاری امسال است.

حسن موحدیان با بیان اینکه شرایط مملکت ایجاب می کند به موضوع اقتصاد بیشتر توجه کنیم،اظهار داشت: طی دو سال اخیر دولت نیز، اعتبارات خوبی برای این مشاغل با سود کم و کارمزد پایین اختصاص داده است.

فرماندار مشهد بیان داشت: مشاغل خانگی، حلقه سوم تولید پس از تاسیس کارخانه های بزرگ و تولید است که با هزینه های کم به اقتصاد کشور رونق می بخشد.

وی افزود: چین نیز با خانگی کردن مشاغل توانسته بازار جهان را قبضه کند.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با توجه به وجود ساعات فراغت در خانواده ها،اعضا سهم قابل توجهی در تولید داشته باشند.

وی گفت: اگر شهری زیبا داشته باشیم ولی در تعاملات اجتماعی و ارتباطی ضعیف عمل کنیم از فضای شهر لذت نمی بریم.

موحدیان افزود: توجه به مسایل فرهنگی و اجتماعی شهروندان بسیار حائز اهمیت و شهرداری در سالهای اخیر اقدامات قابل توجهی در این خصوص انجام داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود،ایجاد پارکهای خطی،بوستانها،روان سازی ترافیک،ساخت سالنهای ورزشی و فعالیتهای فرهنگی را در ایجاد تعاملات مردم و شهرداری حائز اهمیت دانست و این نهاد را در امور نرم افزاری شهری زیبا و در خور پایتخت معنوی کشور،موفق خواند.