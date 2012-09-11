کلاهبرداری از پژوهشگران و محققان کشور/ هشدار در مورد پذیرش در دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستار خسروی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از پژوهشگران شهر اصفهان به این پلیس مبنی بر سوءاستفاده یک کلاهبردار اینترنتی از وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته از شاکی مشخص شد وی مدتی پیش در یکی از سایت های اینترنت باآگهی صدور کارت های عابر بانک بین المللی روبرو می شود و طی تماس با مجری آن مبلغ 60 میلیون ریال را به حساب وی واریز می کند اما نه تنها عابر بانکی برای وی ارسال نشده بلکه فرد مذکور به تلفن های او نیز پاسخگو نیست.

این مقام مسئول عنوان داشت: با اظهارات شاکی بلافاصله پرونده تشکیل و تحقیقات تخصصی و پلیسی کارآگاهان و کارشناسان این پلیس برای کشف حقیقت آغاز و طی هماهنگی با مقام قضایی به منظور جمع آوری ادله ها الکترونیکی جرم اقدامات لازم صورت گرفت.

وی بیان داشت: سرانجام پس از دو هفته کار شبانه روزی جستجو در اینترنت و بررسی مدارک و مستندات به دست آمده از متهم برای کارآگاهان روشن شد که این کلاهبرداری توسط فردی به نام "مجید _ف" 33 ساله صورت گرفته است.

رییس پلیس فتا اصفهان گفت: با مشخص شدن هویت متهم ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی طی عملیاتی غافلگیرانه وی در دفتر محل فعالیتش در سطح شهر اصفهان دستگیر و در بازرسی از محل 200 کارت اعتباری بین المللی غیر مجاز و تعدادی سیم کارت مربوط به اپراتورهای کشورهای بیگانه کشف و ضبط کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: متهم که با دلایل محکم و مدارک مستند این پلیس مواجه شده بود به ناچار لب به اعتراف گشود و مدعی شد از سه سال پیش به منظور سودجویی و کسب مال این کار را شروع کرده و توانسته است با این ترفند تعدادی از محققان و پژوهشگران کشور را سرکیسه کند.

سرهنگ خسروی با هشدار به محققان و پژوهشگران و متخصصان علمی کشور در خصوص کلاهبرداری اینترنتی از آنان بیان داشت: براساس دلایل و مدارک به دست آمده در آزمایشگاه کشف جرم پلیس فتا مشخص شد، بیشتر افرادی که به متهم مراجعه می کردند، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها و متخصصان علمی بوده که مصارفی چون خرید های اینترنتی خارج از کشور و همچنین پرداخت هزینه شرکت در آزمون های بین المللی نظیر TOFEL و IELTS و هزینه های چاپ مقالات خود در کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی به متهم مراجعه می کردند.