  1. جامعه
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

قائم مقام محیط زیست:

مگر می‌شود میدان آزادی را فروخت که ما پارک پردیسان را بفروشیم

مگر می‌شود میدان آزادی را فروخت که ما پارک پردیسان را بفروشیم

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پارک پردیسان فروشی نیست، مگر می‌شود میدان آزادی را فروخت که ما این پارک را بفروشیم.

به گزارش خبرنگارمهر، علی محمد شاعری درجلسه روز سه شنبه شورا با اشاره به مصوبه دولت در سال 89 در خصوص اجازه مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح جامع پارک پردیسان گفت: این مجوز به دلیل اجرایی شدن طرح جامع این پارک است که 50 سال پیش به تصویب رسید  و روزآمد شده است زیرا با بودجه 1.5 میلیاردی سازمان حتی نمی توان پارک را آبیاری کرد و بخش خصوصی تنها 3 میلیارد برای آبیاری این  پارک از ما می خواهد.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح به هزار میلیارد اعتبار نیاز داریم که جز با حضور بخش خصوصی اماکن پذیرنیست.

وی ادامه داد: در 4 سال اخیر حتی یک آجر نیز به خاک پردیسان وارد نشده و متری از آن کاسته نشده است درحالی که درگذشته این پارک از 300 هکتار به 230 هکتار کاهش پیدا کرد و اتوبانهایی مانند حکیم ،همت و ... در آن ایجاد شد.

وی تاکید کرد: چنین تفکری برای فروش پارک پردیسان درسازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد که اگر چنین باشد به عنوان اولین نفر، این سازمان راترک می کنم.

قائم مقام سازمان محیط زیست با بیان اینکه در واگذاری اجرای این طرح شهرداری تهران دراولویت است، گفت: ممکن است برخی تفکرات اشتباهی در ذهنشان داشته باشند اما ما نباید براساس ذهن خوانی افراد موضع گیری کنیم.

وی ادامه داد: اگر طرح جامع پارک پردیسان اجرایی نشود طی 50 سال آینده چیزی ازاین پارک باقی نمی ماند چون امکان اجرایی شدن آن با بودجه های قطره چکانی دولت نیست و باید بر اساس اصل 44 بخش خصوصی به این موضوع ورود پیدا کند هرچند ما درواگذاری ها به شدت دقت می کنیم و بحث واگذاری بلند مدت منتفی شده است.

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در واکنش به این صحبتها گفت: پارک پردیسان پارک ملی است و شامل اصل 44 نمی شود.

کد مطلب 1694024

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