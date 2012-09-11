به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی اسماعیل کوثری نماینده تهران با اعلام تذکری نسبت به بی نظمی در صحن علنی مجلس گفت: برای مجلس صحنه هایی که امروز بوجود آمد خوشایند نیست. مردم انتظار دارند نمایندگان دو وظیفه قانونگذاری و نظارتشان را دقیقا انجام دهند.

نماینده تهران در مجلس افزود: متاسفانه در این دو وظیفه خوب عمل نمی شود. 20 تا 30 درصد نمایندگان که به دلیل ماموریت یا مرخصی در مجلس حضور ندارند اما نمایندگانی که در مجلس حضور دارند نیز بیش از 40 تا 50 درصد در رای گیری ها شرکت نمی کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: این عدم برخورد و عدم اصلاح آیین نامه درست نیست. باید در آیین نامه داخلی مجلس فکری برای حل این مسئله بکنیم.

در ادامه حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که امروز در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت تذکر کوثری را وارد دانست و گفت: نمایندگان دولت که در ساعات صحن علنی در مجلس حضور می یابند نباید رایزنی های خود را با نمایندگان مجلس در زمانی که در خصوص مسائل کلان کشور تصمیم گیری می شود انجام دهند.

وی تاکید کرد: باید در خصوص زمان حضور نمایندگان دولت در مجلس تصمیم گیری کنیم که چه زمانی در مجلس حضور یابند.

نایب رئیس مجلس افزود: شاید نمایندگان دولت تنها باید در زمان بررسی طرح ها و لوایح مربوط به دستگاه های خود در صحن علنی مجلس حضور یابند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس نهم امروز در جریان بررسی یکی از لوایح مهم مشارکت خوبی در تصویب مواد این لایحه نداشتند و این امر باعث عدم تصویب برخی از مواد این لایحه شد.

رایزنی نمایندگان مجلس با نمایندگان پارلمانی دولت عامل عدم توجه آنها به مباحث مطروحه در صحن علنی مجلس بود.