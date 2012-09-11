  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

از فردا آغاز می شود:

مذاکرات نظامی آمریکا و کره جنوبی درباره کره شمالی

مذاکرات نظامی آمریکا و کره جنوبی درباره کره شمالی

وزارت دفاع کره جنوبی از مذاکرات کشورش و آمریکا درباره برگزاری دومین دور مذاکرات نظامی با هدف اتحاذ یک سیاست مشترک در قبال کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت دفاع کره جنوبی امروز سه شنبه گفت: کره جنوبی و آمریکا قرار است تا دومین دور مذاکرات نظامی خود را با هدف اتحاذ یک سیاست مشترک در قبال کره شمالی برگزار کنند.

انتظار می رود که این دو همپیمان قدیمی فردا چهارشنبه در سئول درباره تهدیدات هسته ای و تسلیحات کشتار جمعی کره شمالی و همچنین سیاست بازدارندگی مشترک در قبال این کشور گفتگو کنند.

در این مذاکرات دو روزه همچنین درباره واگذاری نظارت بر عملیات رزمی از سوی واشنگتن به کره جنوبی و همکاریهای دوجانبه درباره حملات سایبری گفتگو می شود.

نتایج این مذاکرات در چهل و چهارمین نشست مشورتی امنیتی در ماه اکتبر اعلام می شود.

کد مطلب 1694026

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