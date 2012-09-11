تهاجم فرهنگی؛ غارت خاموش افکار و عقاید جوانان/ راهکارهای مقابله

به گزارش خبرنگار مهر، قشر جوان جامعه هم اینک با صدها شبکه ماهواره با هزینه های میلیاردی روزانه و میلیاردها صفحه وب که با هدف شبیخون فرهنگی از سوی جنایتکاران عالم تاسیس شده مواجه هستند.

با گسترش و تنوع شبکه‌ های ماهواره ‌ای و سایتهای متنوع، دیگر استعمارگران نیازی به لشکرکشی‌ های فیزیکی و نظامی ندارند، وقت و انرژی خود را در مراکز گسترش این شبکه‌ ها صرف می‌ کنند.

عاملان تهاجم فرهنگی با تسلط بر ابزار و فناوری روز دنیا به دنبال تغییر رفتارها، پوشش ‌ها و استاندارد سازی ‌ها بر‌اساس نظر، ایده و افکار خود هستند و دنیا را برای مصرف محصولات تولیدی و پیشبرد اهداف خود می ‌خواهند.

فرمانده سپاه قدس گیلان در این باره گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای اسلامی از اهداف مهم تهاجم فرهنگی استعمارگران است.

سردار هامون محمدی با اشاره به اینکه صاحبان زر و زور و تزویر برای رسیدن به اهداف خرد و کلان خود از همه اهرمها بهره می گیرند، افزود: با توجه به اینکه امروزه استراتژی حمله نظامی شکست خورده است مهاجمان زور مدار از سیاست راهبردی دیگری به نام تهاجم فرهنگی بهره می جویند زیرا این عنصر، مناسب ترین راهکار برای تحقق سلطه افزون خواهان در جهان است.

جوانان؛ نخستین قربانیان تهاجم فرهنگی

وی اظهار داشت: متاسفانه نخستین قربانیان تهاجم فرهنگی "جوانان" هستند زیرا آنان سرمایه های عظیم هر جامعه ای محسوب و مانع تحقق اهداف سلطه جویانند.

فرمانده سپاه قدس گیلان اهداف تهاجم فرهنگی را شامل سلطه فرهنگی، سلطه سیاسی، سلطه اقتصادی و سلطه نظامی دانست و گفت: تحقق این اهداف استراتژی تعریف شده و همسو با شرایط زمان را می طلبد.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی برای سلطه همه جانبه از تهاجم فرهنگی استفاده می کند، یادآورشد: تهاجم فرهنگی همانند کار فرهنگی بی سر و صدا است.

به این ترتیب هر جامعه ای با شاخصه ها و مولفه خاص خود تعریف و شناخته می شود، امروزه غرب با پیشرفت تکنولوژی و جامعه اسلامی با معنویت، اخلاق و دین گرایی شناخته می شود و این مهم به ذائقه دشمنان تلخ می آید.

تهاجم فرهنگی مقدمه ای برای از بین بردن تفکر توحیدی در تمام جهان بوده و دو شاخصه مهم یکی از بین بردن فرهنگ اسلام و دیگری جایگزین کردن فرهنگ مهاجم به جای فرهنگ اسلام دارد.

امام جمعه شهرستان ماسال عوامل تهاجم فرهنگی را خودباختگی، عدم تجربه، ضعف باورهای دینی، تفسیر نادرست از دین، خلا فرهنگی و سایر موارد دانست و گفت: خودباختگی موجب می شود جوانان جامعه اسلامی اعتماد به نفس خود را از دست داده، عاشق و دلباخته کشورهای مهاجم شوند.

حجت الاسلام سید هادی موسوی افزود: عدم تجربه و دانش کافی جوانان یکی از زمینه های تهاجم فرهنگی است و مهاجمان فرهنگی نیز از این خصوصیت جوانان استفاده و به اغفال آنان می پردازند.

خلا فرهنگی از بسترهای شبیخون فرهنگی است

وی همچنین ضعف باورهای دینی را زمینه ساز تهاجم فرهنگی دانست و اظهارداشت: اگر باورهای دینی تضعیف شود، جوانان به پرسش های بنیادین خود دست نیافته عملا جذب باورها و الگوهای دیگر خواهند شد.

امام جمعه ماسال گفت: استکبار جهانی همواره به دین ستیزی و ارزش زدایی پرداخته، چنین تبلیغ می کنند که دین یک سلسله پندهایست که مربوط به زندگی شخصی افراد بوده و با علم و دنیا همسویی ندارد.

وی در ادامه خلا فرهنگی را از بسترهای تهاجم فرهنگی ذکر کرد و افزود: این خلا زمینه پذیرش فرهنگ دشمن را فراهم می کند زیرا جوانان در صدد کسب هویت فرهنگی هستند.

موسوی تاکید کرد: بر این اساس باید به جوانان آموخت که جامعه اسلامی دارای فرهنگی غنی است و بسیاری از افتخارات و قهرمانان علمی مربوط به جامعه اسلامی است.

وی اظهارداشت: تفسیر نادرست از دین و آموزه های آن از دیگر زمینه های تهاجم فرهنگی است، دین به عنوان مجموعه ای از احکام، اخلاق و مقررات الهی باید آن گونه تفسیر شود که زمینه های تحریف مفاهیم و آموزه های آن فراهم نشده و از هرگونه افراط و تفریط در تفسیر دین پرهیز شود .

متاسفانه در سال های اخیر به ویژه پس از پایان هشت سال دفاع مقدس، گرایش به فرهنگ بیگانه و فرهنگ غربی بین جوانان بیشتر و همچنین از دین و فرهنگ، حالت گریز پیدا کرده اند. این انکار و زدگی از دین به دلیل خود دین نیست بلکه علل این مسئله بیشتر به رفتارهای دینداران و مدعیان دین برمی گردد.

بخش عمده این رفتارهای انکارگونه جوانان و گرایش های آنان به فرهنگ بیگانه به دلیل تبلیغات کاذب و دروغین درباره دین و القای شبهه در بین جوانان است.

بارقه ای از دین، غیرت و حمیت دینی در روح و روان جوانان موج می زند

با وجود همه این شبهات و تبلیغات همواره و در همه حال بارقه ای از دین، غیرت و حمیت دینی در روح و روان جوانان موج می زند، بارقه امیدی که سرانجام بسیاری از جوانان را از غوطه ور شدن در فرهنگ مبتذل غربی و بیگانه باز می دارد و آنان را به آغوش پرمحبت دین باز می گرداند.

یک کارشناس مسائل دینی در این رابطه گفت: دشمن برای دور ساختن جوانان از دین، از انواع راه ها و شیوه ها استفاده می کند و به هر ترفندی دست می زند.

محمد ابراهیم جوادی افزود: جوانان آینده سازان کشورهستند و اگر خوب تربیت شوند و باورهای دینی را در قلب پاک خویش بپرورانند، هادیان جامعه خواهند بود.

وی اظهارداشت: شور و نشاط جوانان وقتی با فرهنگ پاک و پویای اسلام عجین شد، آن گاه به بار خواهد نشست و همگان از ثمرات آن بهره مند خواهند گردید.

این کارشناس مسائل دینی گفت: دشمنان اسلام این نکته را خوب می دانند از اینرو " باورهای اسلامی " را مورد هجمه قرار می دهند و می کوشند از هر طریق اعتقادات مذهبی را در وجود جوانان سست و کمرنگ کنند زیرا با وجود فرهنگ اسلامی جای هیچ نفوذی برای فرهنگ بیگانه نیست.

وی همچنین ارائه معیارهای ارزشی فرهنگ غرب و القای آن بر افراد جامعه را از دیگر شیوه های عملی دشمن برای نابودی فرهنگ ملی و اسلامی کشور دانست و یادآور شد: دنیای غرب، انسان با معنویت و باتقوا را چنانچه از سرمایه های مادی بی بهره باشد انسانی مرتجع و غیرمتمدن می دانند ولی انسان بی بندوبار، رفاه طلب، سودجو، ثروت اندوز، چپاولگر، بی دین و لامذهب را انسانی متمدن، متشخص و هماهنگ با زندگی مدرن امروزی معرفی می کنند.

به هر حال نگاهبانی از ارزشهای الهی بینشی ژرف می طلبد، بینشی که در سایه آن همه عوامل فرهنگی غرب را شناسایی و کنترل و در صورت لزوم طرد و منزوی می سازد ازاینرو بر همه مسئولان امر وظیفه است که به هر شکل ممکن جلوی نفوذ فرهنگی دشمن را بگیرند، چنانچه این کار انجام نشود همه مسئول هستند.