هیچکس برای محمد بنا باقی نمانده است/ 6 ماه حقوق طلبکارم!

ناصر نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: متاسفانه طی ماههای اخیر اتفاقاتی در کشتی فرنگی افتاد که باعث شد هم اکنون کشتی فرنگی در بلاتکلیفی قرار گیرد. نارضایتی برخی مربیان کادر فنی از تصمیمات پیش از المپیک لندن و همچنین پاداش های توهین آمیز وزارت ورزش به مربیان المپیکی باعث شد تا در حال حاضر بیشتر مربیان تیم ملی انگیزه ای برای ادامه همکاری با محمد بنا نداشته باشند.

وی تصریح کرد: من و برخی دیگر از مربیان نظیر جمشید خیرآبادی و فرهاد اسماعیل نژاد به هیچ عنوان انگیزه ای برای ادامه همکاری نداریم، به ویژه خیرآبادی که چندی پیش نیز صراحتا اعلام کرد در جمع اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نخواهد ماند. مطمئنا محمد بنا هم برای ادامه همکاری با فدراسیون کشتی به همین بازوهای توانمند و مطمئن خود در کادر فنی نیاز دارد و بدون آنها نیز واقعا کارش سخت است.

مربی سازنده کشتی فرنگی کشورمان تصریح کرد: به هیچ عنوان قصد ندارم مسایل حاشیه ای کشتی فرنگی را باز و مطرح کنم، چرا که در طول این مدت با عشق و علاقه کار کردم و همواره با حفظ آرامش به سرنوشت کشتی فرنگی ایران و کسب نتایح درخشان در میادین بین‌المللی اندیشیده ام. اما این دلیل نمی شود که همچون گذشته هر بلایی سر ما و برخی مربیان بیاورند، دم نزنیم و سکوت کنیم.

نوربخش اظهار داشت: سالها بود که در رده جوانان و بزرگسالان زحمت کشیدیم، اما درست در طلایی ترین روزهای این رشته که فصل برداشت ماحصل زحماتمان بود، غیر مستقیم کنار گذاشته شدیم تا موفقیت های تیم ملی به عده ای خاص تعلق گیرد. اوج نتیجه گیری کشتی فرنگی ایران در بازیهای المپیک 2012 لندن بود، اما تنها چیزی که نصیب ما شد، بی توجهی و بی مهری متولیان ورزش و مسئولان فدراسیون کشتی بود.

وی بازگشت مجدد محمد بنا و ادامه همکاری او را بسیار بعید خواند و گفت: محمد بنا باید با نفراتی کار کند که مدتها صادقانه در کنارش ماندند و با تمام کم و کاستی ها ساختند، اما هم اکنون این نفرات انگیزه ای برای کار ندارند. با این اوضاع و احوال محمد بنا هم شاید نتواند موفقیت های قبلی را در رقابتهای جهانی آتی کسب کند، چراکه برخی فرنگی کاران تیم ملی هم اکنون قهرمان المپیک هستند و نمی توان با همان روش قدیمی آنان را به تمرین و آماده سازی سوق داد. ضمنا برخی از فرنگی کاران هم به دلایل مختلف از جمله تغییر وزن یا تغییر توان جسمانی باید با نفرات جدید و جوان جایگزین شوند که این مساله نیز فرایند بسیار مشکل و سختی دارد.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی در خاتمه به دستمزدهای معوقه خود اشاره کرد و گفت: با توجه به تعریف و تمجیدهایی که از ما می شود، هنوز حقوق 6 ماه گذشته خود را دریافت نکرده ایم. حال چطور می توان با این وضعیت به ادامه همکاری با محمد بنا فکر کرد و دغدغه بازگشت به عرصه مربیگری تیم ملی را داشت.