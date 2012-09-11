اولین نمایشگاه تخصصی زنبورداری و عسل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان مریوان شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: مریوان به دلیل داشتن مراتع، تنوع گیاهی و دارا بودن آب و هوای معتدل یکی از مناطق مستعد برای پرورش و نگهداری زنبور عسل است.

سید عزیز هاشمی اظهار داشت: شهرستان مریوان با داشتن حداقل امکان دو مورد کوچ داخل شهرستانی برای زنبورهای عسل به یکی از مهمترین قطب های عرضه و پخش عسل در ایران تبدیل شده است.

وی افزود: در شهرستان مریوان 300 نفر با دارا بودن بیش از 13 هزار کندو مشغول به فعالیت پرورش زنبور عسل هستند که بیش از ده هزار کندوی آن از کندوهای مدرن و سه هزار کندوی دیگر از کندوهای سنتی است.

رئیس جهاد کشاورزی مریوان ادامه داد: اقدامات لازم برای مدرنیزه کردن کندوها و پرورش زنبور عسل به نحو احسن قابل پیگیری است که انتظار می رود در آینده ای نزدیک این عملیات صورت گیرد.

هاشمی یادآور شد: در مریوان سالانه بیش از 65 تن عسل تولید می شود که امسال با افزایش 50 نفر به افراد پرورش دهنده زنبورعسل توانسته ایم این مقدار را به 80 تن برسانیم.

وی در ادامه بیان کرد: زنبورداران مریوان در نمایشگاه شمال غربی کشور که امسال برگزار شد رتبه اول طبیعی ترین و با کیفیت ترین عسل را کسب کردند.

رئیس جهاد کشاورزی مریوان در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه این نمایشگاه بیش از ده غرفه با همکاری بیش از 17 نفر از زنبورداران برگزار می شود، افزود: این نمایشگاه با هدف شناساندن این محصول غذایی به اقشار مختلف مریوان و کسب بازار آزاد در این شهرستان برگزار شده است.

هاشمی همچنین با اشاره به اینکه در این نمایشگاه بیش از 22 تن عسل عرضه شده است، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه در تعطیلات تابستانی و فصل خرید به سر می بریم امیدوریم که مسافران و شهروندان مریوانی از این نمایشگاه دیدن کنند و با خرید از آنها انگیزه ای برای توسعه زنبورداری، زنبورداران این شهرستان شوند.

وی عنوان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی بهترین عسل کشور به مسافران است تا بتوانیم در آینده نزدیک عسل را به عنوان یکی از سوغاتی های این شهرستان معرفی کنیم.