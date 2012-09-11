880 میلیارد ریال به 210 پروژه عمرانی در شهرستان اردکان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کمالی فرماندار اردکان صبح سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان اردکان که با حضور تمامی مسئولان ادارات این شهرستان برگزار شد، اعتبار شهرستان در سال 91 را 880 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این اعتبار از مجموع اعتبارات شهرستان و به 210 پروژه عمرانی در بخشهای مختلف تخصیص داده شده است.

وی افزود: امسال تاکید ویژه ای بر روی تکمیل پروژه های نیمه تمام وجود دارد و تا تکمیل این طرح ها پروژه جدیدی در شهرستان تعریف و احداث نخواهد شد.

کمالی بیان داشت: اعتبارات مورد نیاز برای هر یک از پروژه های عمرانی درحوزه های مختلف فرهنگی، ورزشی، اقتصادی، اجتماعی، راه و کشاورزی پس از بحث و تبادل نظر با مسئولان شهرستان به تصویب رسید.

وی از اختصاص 500 میلیون ریال به منظور آغاز عملیات اجرایی دفتر خبری صدا و سیما در اردکان خبر داد و تصریح کرد: با توجه به سفر ریاست صدا و سیمای مرکز یزد به اردکان و توافقات انجام شده، زمینی به مساحت 500 مترمربع در جوار فرمانداری اردکان جهت احداث این دفتر اختصاص یافته که امیدواریم با همکاری و مساعدت صدا و سیما این دفتر هرچه زودتر اجرایی و راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه امسال اعتبارات ویژه ای به بخش راه اختصاص یافته اضافه کرد: بیشترین اعتبارات به حوزه های راه و شهرسازی، نوسازی مدارس، فرهنگی، عمران روستایی، برق رسانی و ورزش است که مربوط به پروژه هایی نظیر تکمیل سالن ورزشی خیری شهرستان اردکان، تکمیل سالن های ورزشی در 5 روستا از جمله روستای هفتادرو خرانق، تکمیل پروژه مصلاهای اردکان و احمدآباد، مطالعه و احداث مرکز تحقیقات حفاظت از محیط زیست، تکمیل جاده روستای حاجی آباد زرین، مرمت، حفظ و تغییر کاربری کاروانسراها و ابنیه قدیمی، خدمات زیر بنایی شهرک صنعتی و توسعه شبکه پوششی برق تعدادی از سالن های ورزشی و استخر از پروژه های آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان و تعدادی از مراکز بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار اردکان بخشی از اعتبارات اختصاص داده شده را از اعتبارات سفر پر برکت مقام معظم رهبری و سفرهای استانی ریاست جمهوری عنوان کرد و بخش دیگری از آن را از تعهدات استاندار در خصوص شهرستان اردکان و بقیه را طرح های نیمه تمام یا پروژه های پیشنهادی مورد نیاز شهرستان اعلام کرد.