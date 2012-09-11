منافقین و سلطنت طلبان جشن گرفتند/ فریاد کانادا زنده باد،اتاوا متشکریم!

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تصمیم اخیر دولت کانادا که با واکنشهای منفی از سوی فرهیختگان و مردم کانادا روبرو شده است، برخی از سلطنت طلبان و منافقین در شهر اتاوا دست به جشن و پایکوبی زدند.

روزنامه اتاوا سیتیزن امروز تصاویری از تظاهرات جمع انگشت شماری از سلطنت طلبان و منافقین منتشر کرده که طی آن از اقدام اخیر دولت کانادا تشکر و قدردانی کرده اند.

منافقین با تهیه پارچه نوشته هایی و در دست داشتن تصاویری از سرکردگان این گروهک تروریستی، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا را خواسته همیشگی خود خوانده اند، که هم اکنون به آن عمل شده است.

جشن و پایکوبی منافقین در اتاوا در حالی برگزار شده که نظرسنجی روزنامه های معتبر کانادایی از جمله کلگری هرالد که همچنان نیز ادامه دارد نشان می دهد 67 درصد مردم کانادا با تصمیم قطع روابط با جمهوری اسلامی ایران مخالفند.

در این نظرسنجی که از روز شنبه آغاز شده مخالفتها با تصمیم اخیر اتاوا از 55 درصد تا امروز به 67 درصد رسیده و افزایش نارضایتی ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.