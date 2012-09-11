164 تعاونی در چهار محال وبختیاری تشکیل شد

داوود شیوندی درگفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: تشکیل تعاونی ها در این استان در پنج ماهه سال جاری نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته 18 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: این اداره دوره های آموزشی برای تدوین افکار، بالا بردن آگاهی، آشنایی نسبت به کار، آموزش های عمومی، آشنایی با قوانین تعاون و... برای افراد متقاضی برگزار می کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: عملکرد در بخش آموزش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان 11 درصد افزایش داشته است.

داوود شیوندی بیان داشت: 24 طرح تعاونی در زمینه صنعت، کشاورزی، خدماتی به نام مسکن متعارف در هفته تعاون افتتاح و بهره برداری رسید.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: برای طرح هایی که در هفته تعاون به بهره برداری رسیدند،110 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.