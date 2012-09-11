6 اثر تاریخی کرمان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد

رضا ریاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان کرمان در همایش شورای عالی سیاستگذاری شورای عالی ثبت 6 اثر را توانست به ثبت برساند.

مسئول واحد ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: مهم ترین اثر قنات جوپار که کاندید ثبت جهانی در پرونده زنجیره ای قنوات ایران است.



ریاحیان گفت: قنات گوهر ریز جو پار، باغچه بداغ آباد زرشتیان کرمان، برج های دیده بانی افزاد کوه بنان، مدرسه کاشانی کوه بنان، تپه مظفرآباد شهربابک، تپه حصار فاریا از جمله آثار ارائه شده بوده اند.



وی افزود: مراسم عزاداری به شیوه جوش زنی در شهرستان های شهربابک، شهرستان انار کوه بنان و عروسی سنتی شهرستان بافت و سیرجان 3 اثر معنوی است که ارائه می شود.



مسئول واحد ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان اظهار داشت: 650 اثر تاریخی و فرهنگی در استان کرمان تاکنون به ثبت رسیده است و همچنین در حال حاضر حدود دو هزار و 500 اثر شناسایی شده است.