وجود بستر مناسب برای پرورش زنبور عسل در ریگان/ریگان سرزمین گیاهان متنوع

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زنبورعسل درسلسله حیوانات و شاخه بندپایان وکلاس حشرات بوده وبه عنوان یک موجود مفید در چرخه زیستی گیاهان و انسان تلقی می شود.

جعفری افزود: زنبورعسل علاوه برتولیدعسل که از شهد گیاهان تهیه می شود گرده، موم، ژله رویال و زهر نیز تولید می کند که هر کدام از موارد مذکور دارای فواید خاصی برای خود زنبور و یا انسان هستند.

وی گفت: به عنوان مثال ژله رویال یا شاهانه که توسط غدد شیری زنبورساخته و ترشح می شود و در دوران زندگی لاروی زنبور ملکه کاربرد دارد و برای ساختن آن زنبور ازگرده گل استفاده می کند.

جعفری ادامه داد: این ماده علاوه برغنی بودن از پروتئین و ویتامینها دارای ترکیبات آنتی باکتریال نیز است و یا موم که توسط غدد مومی زنبورساخته می شود درصنایع داروسازی (پوشش قرصها)، ساخت انواع چسب و لوازم آرایشی کاربرد دارد.

وی افزود: با این وجود مهمترین فرآورده حاصلی از پرورش زنبورعسل،عسل بوده که تقریبا 95 تا 99 درصد مواد جامد آن راقندها تشکیل می دهند که سرشار از موادمعدنی، ویتامینها و آنزیمهای مفید است.

رئیس دامپزشکی ریگان افزود: از مهمترین فواید پرورش زنبورعسل می توان به نقش آن در گرده افشانی گیاهان اشاره نمود که عمل گرده افشانی بیش از80 درصد گیاهان را انجام می دهد و باعث افزایش میزان تولید محصولات زراعی تا 10 برابر میزان عادی آنها می شود.

جعفری اذعان داشت: نقش آن درعمل گرده افشانی چهار برابر سایر حشرات است و این حشره از شهد گلهای گیاهان برای تولید عسل و از گرده گل برای تولید ژله رویال و سلامت کلنی نقش دارد.

وی افزود: شهرستان ریگان به ویژه در بخش گنبکی به دلیل وجود درختان مرکبات، پرتقال، نخل، اوکالیپتوس، گیاهان شبدر و یونجه یکی از بهترین بسترهای مناسب پرورش زنبورعسل است.

جعفری گفت: زمانیکه درخت نخل گل می دهد تعداد زیادی زنبور روی آنها پرواز می کنند این درخت یکی از گونه های شهدخیز تلقی می شود وعسل آن به رنگ کهربایی روشن با بویی مطبوع است.

وی افزود: همچنین درخت نخل همچون گیاه شبدرگرده خوبی دارد و درتولید ژله رویال زنبور اثر مثبتی دارد.

این مسئول بیان داشت: همچنین باتوجه به وجود درختان مرکبات بالاخص پرتقال در بخش گنبکی اهمیت این منطقه در این خصوص برجسته ترمی شود.

جعفری اظهار داشت: عسل پرتقال با توجه به رنگ شفاف، روشن و بویی مطبوع طرفداران زیادی دارد.

وی گفت: همچنین گیاه اوکالیپتوس که عسل آن نیز به رنگ تیره است می تواند گونه دیگری از این عسل دراین منطقه باشد.

این مسئول یادآور شد: لذا باتوجه به وجود درختان و گیاهان مذکور، آب فراوان و برکه های زیبا در این شهرستان توجه ویژه به عرصه زنبورداری می تواند نقش مهمی درتوسعه این صنعت در شهرستان داشته باشد.

