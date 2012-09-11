هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی رشادت شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه آسایش و آرامش امروز جامعه مدیون ایثارگری ها و فداکاری های هشت سال دفاع مقدس است، بیان کرد: امروزایران اسلامی مرهون فداکاری و از خود گذشتگی دلیرمردان و شیر زنان دوران هشت ساله دفاع مقدس است که در تمامی میدان های جنگ و مقابله با تهاجمات دشمن به دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی پرداختند.

وی ادامه داد:هشت سال دفاع مقدس تجربه بزرگ ایران اسلامی بود که در مقابل دشمنان مسلح به ادوات پیشرفته توانست دشمنان را مایوس کند و نگذارند حتی ذره ای از خاک ایران را به تصرف خود در آوردند.

جمشیدی داشتن روحیه جهادگری و شهادت طلبی را از مهمترین رموز پیروزی و اقتدار رزمندگان اسلام در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی در جنگ نابرابرانه دشمن دانست و اظهار داشت: رزمندگان ما دلاورانه در هشت سال دفاع مقدس جنگیدند و در این راه جان خود را فدا کردند.

وی ضمن تاکید بر حضور حداکثری در برنامه های هفته دفاع مقدس بیان داشت: حضور گسترده و حداکثری مردم در برنامه های امسال هفته دفاع مقدس به منظور احیای ارزش های دفاع مقدس و آشنایی نسل جوان با رشادت و فداکاری شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی امری ضروری و واجب است.

فرماندار بیجار در پایان یادآور شد: مسئولین نیز باید در اجرای این برنامه ها حضور حداکثری داشته باشند چرا که حضور چشمگیر مردم و مسئولین در کنار هم می تواند توطئه های دشمنان نظام را برای پیشبرد اهداف شوم آنان خنثی کند.