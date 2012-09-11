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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۴

جمشیدی:

هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی رشادت شهداست

هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی رشادت شهداست

بیجار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بیجار گفت: هفته دفاع مقدس فرصت بسیار مناسبی برای بازخوانی رشادت و جانفشانی های شهدا و انتقال آن به نسل جوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل جمشیدی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس با بیان اینکه آسایش و آرامش امروز جامعه مدیون ایثارگری ها و فداکاری های هشت سال دفاع مقدس است، بیان کرد: امروزایران اسلامی مرهون فداکاری و از خود گذشتگی دلیرمردان و شیر زنان دوران هشت ساله دفاع مقدس است که در تمامی میدان های جنگ و مقابله با تهاجمات دشمن به دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی پرداختند.

وی ادامه داد:هشت سال دفاع مقدس تجربه بزرگ ایران اسلامی بود که در مقابل دشمنان مسلح به ادوات پیشرفته توانست دشمنان را مایوس کند و نگذارند حتی ذره ای از خاک ایران را به تصرف خود در آوردند.

جمشیدی داشتن روحیه جهادگری و شهادت طلبی را از مهمترین رموز پیروزی و اقتدار رزمندگان اسلام در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی در جنگ نابرابرانه دشمن دانست و اظهار داشت: رزمندگان ما دلاورانه در هشت سال دفاع مقدس جنگیدند و در این راه جان خود را فدا کردند.

وی ضمن تاکید بر حضور حداکثری در برنامه های هفته دفاع مقدس بیان داشت: حضور گسترده و حداکثری مردم در برنامه های امسال هفته دفاع مقدس به منظور احیای ارزش های دفاع مقدس و آشنایی نسل جوان با رشادت و فداکاری شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی امری ضروری و واجب است.

فرماندار بیجار در پایان یادآور شد: مسئولین نیز باید در اجرای این برنامه ها حضور حداکثری داشته باشند چرا که حضور چشمگیر مردم و مسئولین در کنار هم می تواند توطئه های دشمنان نظام را برای پیشبرد اهداف شوم آنان خنثی کند.

کد مطلب 1694038

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