انتقاد نماینده علی آباد از نحوه جابجایی مدیران شهرستانی

رحمت الله نوروزی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه، قبل از ورود بنده به مجلس برخی جابجایی مدیران انجام شد و نقشی در جابجایی ها نداشتم، افزود: از جمله این مدیران تغییر یافته، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت و معدن و ... بوده است.

وی اظهار داشت: بعد از حضور در مجلس نیز مدیرانی جابجا شدند که از سوی مدیران استانی اقدام شد.

وی عنوان کرد: نسبت به برخی جابجایی و برخی مدیران فعال در شهرستان حرف دارم ولی نگاه نژاد پرستانه و قوم گرا ندارم.

نوروزی گفت: همه ما ایرانی و مسلمانیم و دنیا عصر دانش و دانایی محور است، درحالیکه هنوز در حال طرح نژاد و قوم هستیم.

وی عنوان کرد: همه ما در انقلاب و نظام حضور داشتیم و همه اقوام در جنگ بودند و بهمه باید سر سفره انقلاب بنشینند.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس اظهار داشت: اعتقاد به رنگین کمان اقوام دارم و از پتانسیل همه اقوام و گروهها باید برای سازندگی شهرستان استفده شود و اعتقاد به قوم گرایی و حزب گرایی ندارم.

وی تاکید کرد: همه کسانیکه به امام(ره)، انقلاب، قانون اساسی و آرمانهای شهدا اعتقاد دارند باید در صحنه باشند و از پتانسیل همه استفاده کرد.