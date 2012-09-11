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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتقاد نماینده علی آباد از نحوه جابجایی مدیران شهرستانی

انتقاد نماینده علی آباد از نحوه جابجایی مدیران شهرستانی

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس با انتقاد از نحوه جابجایی برخی مدیران گفت: جابجایی برخی مدیران در شهرستان جای بحث دارد و حرفهایی در این زمینه مطرح است.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه، قبل از ورود بنده به مجلس برخی جابجایی مدیران انجام شد و نقشی در جابجایی ها نداشتم، افزود: از جمله این مدیران تغییر یافته، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت و معدن و ... بوده است.

وی اظهار داشت: بعد از حضور در مجلس نیز مدیرانی جابجا شدند که از سوی مدیران استانی اقدام شد.

وی عنوان کرد: نسبت به برخی جابجایی و برخی مدیران فعال در شهرستان حرف دارم ولی نگاه نژاد پرستانه و قوم گرا ندارم.

نوروزی گفت: همه ما ایرانی و مسلمانیم و دنیا عصر دانش و دانایی محور است، درحالیکه هنوز در حال طرح نژاد و قوم هستیم.

وی عنوان کرد: همه ما در انقلاب و نظام حضور داشتیم و همه اقوام در جنگ بودند و بهمه باید سر سفره انقلاب بنشینند.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس اظهار داشت: اعتقاد به رنگین کمان اقوام دارم و از پتانسیل همه اقوام و گروهها  باید برای سازندگی شهرستان استفده شود و اعتقاد به قوم گرایی و حزب گرایی ندارم.

وی تاکید کرد: همه کسانیکه به امام(ره)، انقلاب، قانون اساسی و آرمانهای شهدا اعتقاد دارند باید در صحنه باشند و از پتانسیل همه استفاده کرد.

کد مطلب 1694039

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