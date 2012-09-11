دشمنان آرزو دارند اسمی از مذهب جعفری در دنیا نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی صالحی خوانساری شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری به مناسبت ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) که در جمع زائران حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با بیان اینکه تمام موفقیت‌ها، عزت‌ها و سعادت‌ها بستگی به مسئله امامت دارد، افزود: برخی‌ها بعد از رسول اکرم(ص)، بدنبال کسی رفتند که در موارد زیادی گفت اگر علی(ع) نبود من هلاک می‌شدم که این داستان را هم سنی و هم شیعه روایت کرده است.



وی با بیان اینکه کسانی که نعمت خدا را شناختند و آن را انکار کردند کوردل هستند و کسانی که در دنیا کورند در آخرت هم اینگونه خواهند بود، افزود: خداوند در قرآن به کسی کوردل خطاب می‌کند که امام حق را درک کرد ولی گفت او را نشناختم و حق را دید و آن را زیر پا گذاشت و نعمت خداوند را انکار کرد.



استاد حوزه علیمه قم افزود: عده‌ای در واقعه غدیر خم، نعمت امامت را شناختند ولی آن را انکار کرده و نپذیرفتند و ما اسلامی را قبول داریم که بعد از پیامبر متولی آن امیرالمومنین(ع) آن مرد حق پروردگار است و اسلامی که متولی آن غیر علی(ع) باشد قبول نداریم.



وی با بیان اینکه سه نفر در دنیای اسلام محور هستند، افزود: اولین نفر رئیس آن یعنی رسول الله و دومین نفر علی(ع) جانشین بلافصل پیامبر(ص) و سومین ایشان امام جعفر صادق(ع) به عنوان رئیس مذهب است.



حجت الاسلام صالحی خوانساری اضافه کرد: چگونه عمل کردن دستورات اسلام به معنای مذهب است که این امر به وجود امام جعفر صادق(ع) پدیدار و به همه عالم رسید.



وی با بیان اینکه امام صادق(ع) 65 سال عمر کرد که دشمنان در طی این مدت حضرت را آزار و اذیت‌های فراوانی کردند افزود: کسانی که اسلام جعفری را پذیرفتند باید قدر خود را بدانند چرا که شیعه از آن علی(ع) و پیاده کردن آن بدست امام جعفرصادق(ع) صورت گرفته است.



حجت الاسلام صالحی خوانساری ادامه داد: اگر در زندگی طبق قرآن و عترت عمل کنیم باعث خوشحال شدن امام صادق(ع) خواهیم شد و اگر غیر این باشد و به قرآن و عترت عمل نکنیم امام صادق(ع) از ما راضی نخواهد بود.



وی تصریح کر د: امام جعفر صادق(ع) علم و دین را به ما نشان و با قلم خود معارف اسلام را در جهان نشر دادند به گونه‌ای که امروز دشمنان آرزو دارند اسمی از اسلام ناب محمدی و مذهب جعفری در دنیا نباشد.