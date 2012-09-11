  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

سفیر آمریکا در روسیه:

ناتو ممکن است با روسیه در زمینه دفاع موشکی همکاری کند

ناتو ممکن است با روسیه در زمینه دفاع موشکی همکاری کند

سفیر آمریکا در روسیه از احتمال همکاری ناتو با روسیه در زمینه سپر دفاع موشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مایکل مک‌فال روز دوشنبه گفت: مسکو و ناتو می توانند در آینده درباره سپر دفاع موشکی همکاری کنند.

مک ‌فال که از شهر دولادی وستک دیدار می‌کرد در جمع خبرنگاران گفت: قبلاً روابط بین ناتو و روسیه پیچیده بود. نباید آنچه که بوده و آنچه که در حال حاضر هست را با یکدیگر مقایسه کرد و ما در حال همکاری با یکدیگر هستیم.

وی اضافه کرد که روسیه و ناتو همکاری های مشترکی در زمینه مبارزه با تروریسم و مقابله با دزدی دریایی دارند.

این دیپلمات آمریکایی اعلام کرد که باراک اوباما فارغ از اینکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه باشد می تواند در سال 2013 از روسیه دیدار کند.

وی عدم شرکت باراک اوباما در نشست همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوسیه (اپک) در ولادی‌وستک را شرکت وی در کنوانسیون حزب دموکرات معرفی کرد. نشستی که به نوعی نامزد حزب برای انتخابات ریاست جمهوری بطور رسمی در آن اعلام می شود.

کد مطلب 1694043

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