شهربانو کارگر در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: در جشنواره استانی قرآن و اذان که در تابستان امسال برگزار شد 6 نفر از دانش آموزان خانواده کمیته امداد ابرکوه و عضو کانون شهید چمران موفق به کسب رتبه های اول و دوم شدند و در جشنواره سرود استانی نیز دانش آموزان ابرکوهی رتبه دوم استانی را از آن خود کردند.

وی افزود: این کانون در طول ایام تابستان برنامه های متنوع فرهنگی، آموزشی و ورزشی را برای استفاده 250 نفر از ثبت نام کنندگان به اجرا در آورد.

کارگر یادآور شد: شناسایی استعداد های درخشان در قالب تهیه و تکثیر فرم استعدادسنجی برای تمامی دانش آموزان عضو کمیته امداد و تشویق افراد حائز رتبه های علمی، ورزشی نیز از دیگر برنامه های انجام شده در طی مدت برگزاری این کلاس ها بود.

وی ادامه داد: برگزاری بیش از 12 عنوان کارگاه آموزشی در موضوعات مهدویت، ولایت، حجاب، شیعه شناسی، رمضان و حقیقت عبودیت، یهودشناسی، آشنایی با فرقه های ضاله و گروه های شیطان پرستی، بررسی کتب شهید مطهری بررسی شخصیت امام راحل نیز از دیگر برنامه های این کانون بود.

به گفته کارگر، در طول مدتی که این کلاس ها برگزار می شد فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه، مدیرکل کمیته امداد استان و مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از برنامه ها و کلاس های کانون بازدید کرده اند که به اعتقاد ما این بازدیدها می تواند تأثیرات خوبی را به دنبال داشته باشد.