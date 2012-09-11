احتمال استیضاح وزیر علوم به دلیل اهانت رئیس یک دانشگاه

ابراهیم آقامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اضافه کرد: عبدالعظیم آجیلی - سرپرست دانشگاه منابع طبیعی خوزستان با ارسال نامه ای رسمی به رئیس سازمان سنجش آموزش کشور خواهان عدم پذیرش دانشجویان استانهای لرستان، ایلام و کهکیلویه و بویراحمد یا چهار محال بختیاری در دانشگاه منابع طبیعی رامین خوزستان شده است.

وی علت این اقدام را از سوی سرپرست دانشگاه مذکور، ایجاد مشکلات فرهنگی و قومی توسط این دانشجویان در دانشگاه رامین خوزستان ذکر کرد.

آقامحمدی تاکید کرد: دانشجویانی که از سوی این مقام مسئول دانشگاه رامین خوزستان بی فرهنگ خوانده شده اند در دانشگاههای مطرحی مثل تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت و سایر دانشگاهها حائز رتبه های نخست هستند و از جمله دانشجویان برجسته به شمار می آیند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه سرپرست دانشگاه رامین خوزستان از روی نادانی و جهالت این سخنان را به زبان آورده است، این سوال را مطرح کرد که واقعاً باید دانست ملاک و معیار وزارت علوم برای انتخاب یک رئیس دانشگاه چیست.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه روز گذشته به وزیر علوم در این زمینه تذکر داده شد، اظهار داشت: امروز برخی نمایندگان مجلس شورای طی نامه ای به رئیس جمهور خواهان برخورد با افرادی می شوند که از روی جهالت به اقوام ایرانی توهین می کنند.

آقامحمدی تاکید کرد: تا روز یکشنبه هفته آینده به رئیس جمهور مهلت دادیم با این فرد برخورد شود در غیراینصورت هفته آینده وزیرعلوم را استیضاح خواهیم کرد.

به گفته این نماینده مجلس روز گذشته 20 نماینده مجلس در صحن علنی به وزیر علوم تذکر دادند اما امروز قطع به یقین نامه ای با امضای حدود 60 نماینده برای رئیس جمهور ارسال خواهد شد.