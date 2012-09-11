146 هزار تن محصولات کشاورزی از هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویزترابی زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این رقم نسبت به مدت مشابه به سال قبل افزون بر 14 درصد افزایش داشته است.

وی بیشترین حجم صادرات مربوط به محصولات جالیزی وسبزی صیفی عنوان وافزود: بالاترین رقم صادرات با 68 هزار و 400 تن مربوط به هندوانه است.

وی اضافه کرد: طی این مدت بالغ به یک میلیون 467 هزار و 129 تن محصول کشاورزی وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشم گیری داشته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی میزان ترانزیت محصولات کشاورزی را نیز طی این مدت 289 هزار و 755 تن ذکر کرد.

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان از طریق سه مرکز قرنطینه ای مستقر در بنادر شهید رجایی و باهنر و بندر لنگه به محصولات صادراتی، وارداتی و ترانزیت نظارت دارد.