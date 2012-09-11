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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

غلامپور خبر داد:

استقبال بی نظیر از برنامه های فرهنگی تربیتی کمیته امداد در ابرکوه

استقبال بی نظیر از برنامه های فرهنگی تربیتی کمیته امداد در ابرکوه

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) ابرکوه از استقبال خوب از برنامه های تابستانی اجرا شده توسط این نهاد در تابستان امسال خبر داد.

حسن غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کانون در فصل تابستان با هدف پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان اقدام به ارائه برنامه های متنوعی در زمینه های مختلف فرهنگی،هنری و تربیتی کرده است و حضور بیش از 250 نفر در این کلاس ها نشان‌دهنده جذابیت برنامه ها برای مخاطبان بوده است.

وی افزود: برنامه های فرهنگی، آموزشی و اخلاق اسلامی در راستای اجرای هدفمند و صحیح آموزش اخلاق اسلامی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در قالب برپایی مسابقه کتابخوانی از کتب شهید مطهری برخی از این برنامه ها بوده است.

غلامپور یادآور شد: برنامه های ورزشی نیز با اجاره سالن ورزشی شهید فهمیده و برنامه ریزی برای برگزاری کلاس های ورزشی فوتسال، والیبال، هندبال و... برای تمامی رده های سنی و همچنین مسابقات ورزشی انجام شد.

وی یکی دیگر از یرنامه های تابستانی این کانون را برنامه آموزش اوقات فراغت مجازی در قالب آموزش وبلاگ نویسی و ایمیل سازی برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان ذکر کرد.

غلامپور یادآور شد: آموزش برنامه های قرآن و عترت برای تمامی رده های سنی در قالب کلاس‌های قصه‌های قرآنی‌، حفظ جزء 30 برای گروه ابتدایی و حفظ جزء های اول و دوم‌، آموزش کتب معبر نور ارسالی از مرکز، آموزش تجوید و روانخوانی و تدبر در قرآن برای گروه های راهنمایی و دبیرستان  به همراه برگزاری مسابقه چهل حدیث و برپایی ایستگاه مسابقه و ایستگاه حدیث از دیگر برنامه های تابستانی کانون شهید چمران بوده است.

کد مطلب 1694050

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