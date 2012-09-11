استقبال بی نظیر از برنامه های فرهنگی تربیتی کمیته امداد در ابرکوه

حسن غلامپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این کانون در فصل تابستان با هدف پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان اقدام به ارائه برنامه های متنوعی در زمینه های مختلف فرهنگی،هنری و تربیتی کرده است و حضور بیش از 250 نفر در این کلاس ها نشان‌دهنده جذابیت برنامه ها برای مخاطبان بوده است.

وی افزود: برنامه های فرهنگی، آموزشی و اخلاق اسلامی در راستای اجرای هدفمند و صحیح آموزش اخلاق اسلامی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در قالب برپایی مسابقه کتابخوانی از کتب شهید مطهری برخی از این برنامه ها بوده است.

غلامپور یادآور شد: برنامه های ورزشی نیز با اجاره سالن ورزشی شهید فهمیده و برنامه ریزی برای برگزاری کلاس های ورزشی فوتسال، والیبال، هندبال و... برای تمامی رده های سنی و همچنین مسابقات ورزشی انجام شد.

وی یکی دیگر از یرنامه های تابستانی این کانون را برنامه آموزش اوقات فراغت مجازی در قالب آموزش وبلاگ نویسی و ایمیل سازی برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان ذکر کرد.

غلامپور یادآور شد: آموزش برنامه های قرآن و عترت برای تمامی رده های سنی در قالب کلاس‌های قصه‌های قرآنی‌، حفظ جزء 30 برای گروه ابتدایی و حفظ جزء های اول و دوم‌، آموزش کتب معبر نور ارسالی از مرکز، آموزش تجوید و روانخوانی و تدبر در قرآن برای گروه های راهنمایی و دبیرستان به همراه برگزاری مسابقه چهل حدیث و برپایی ایستگاه مسابقه و ایستگاه حدیث از دیگر برنامه های تابستانی کانون شهید چمران بوده است.