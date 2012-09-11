روابط عمومی فنی و حرفه ای کردستان رتبه برتر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد روابط عمومی های ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای کشور که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عمل آمد، روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان حائز رتبه برتر کشور شد.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: لوح تقدیری به همین مناسبت در نشست هم اندیشی مسئولین و کارشناسان روابط عمومی های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که با حضور کورش پرند معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داوود ناصری امید مدیر امور عمرانی و براتی مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در ساری برگزار شد به روابط عمومی اداره کل فنی و حرفه ای کردستان اهدا شد.

سید جمیل احمدی عنوان کرد: در عصری که ارتباطات به عنوان موثرترین شاخصه جوامع پیشرو و مطرح دنیا به حساب می آید روابط عمومی ها در منظر جهت دهی به فرهنگ و فکر جامعه با رسالت اطلاع رسانی و توسعه تعاملات ملی و فراملی از ارزشمندترین پشتوانه ها و سرمایه های تحقق اهداف و تعالی سازمان ها به شمار می آیند و می توان با استفاده از این ظرفیت ها جایگاه استان کردستان را در سطح کشور ارتقا داد.

وی در پایان گفت: انتظار می رود که با کسب این موفقیت و با استفاده بهتر از شیوه های مختلف تبلیغاتی و اطلاع رسانی شاهد فعالیت های بهتری در راستای معرفی توانمندی های اداره کل فنی و حرفه ای استان باشیم تا مردم استقبال بهتری از برنامه های ما داشته باشند.