بالاگرفتن موج اعتراضات ضد دولتی در کویت/ تجمع 3500نفری در مقابل پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مخالفان کویتی در ادامه اعتراضات خود علیه دولت شب گذشته در میدان الاراده واقع در پایتخت این کشور تجمع کردند.

معترضین که تعداد آنها حدود 3 هزار و 500 نفر بود خواستار آزادی های بیشتر در کویت شدند. واگذاری نخست وزیری به شخصی خارج از خاندان سلطنتی و ممانعت از ولیعهدی 2 تن از اعضای برجسته خاندان آل صباح به ولیعهدی از دیگر خواسته های مخالفان کویتی بود.

مخالفین همچنین اعتراض خود را نسبت به اصلاحات احتمالی قانون انتخابات اعلام کردند. این افراد که برخی از شخصیت های سیاسی و پارلمانی نیز در میان آنها به چشم می خورند اعلام کردند که تا زمان تحقق خواسته هایشان هر شب در میدان الاراده در مقابل پارلمان کویت تجمع خواهند کرد.

21 تن از نمایندگان پارلمان کویت در اعتراضات شب گذشته حضور داشتند. از سوی دیگر برخی از معترضین به ویژه اسلامگرایان و نمایندگان عشایر تشکیل دولت منتخب در کویت را خواستار شدند.

النشره در این رابطه گزارش داد: "ولید الطبطبایی" یکی از این نمایندگان با سخنرانی در مقابل معترضین اظهار داشت: مردم باید حرف اول و آخر را در کشور بزنند. لذا بر آن هستیم تا نخست وزیر فعلی آخرین نخست وزیر خاندان آل صباح باشد.

"خالد شخیر" یکی دیگر از اعضای پارلمان کویت نیز اظهار داشت: مخالفان خواستار تشکیل دولتی منتخب هستند تا فردی خارج از خاندان آل صباح آن را هدایت کند.