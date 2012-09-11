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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

کرمی:

چهارمحال و بختیاری دارای 101 معدن است

چهارمحال و بختیاری دارای 101 معدن است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری در حال حاضر دارای 101 معدن است.

رحمان کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه و کشف معادن جدید در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: هم اکنون101 معدن در چهارمحال و بحتیاری وجود دارد.

وی با بیان اینکه تعداد معادن استان در دولت های هفتم و هشتم 71 مورد بوده، تصریح کرد: در دولتهای نهم و دهم این تعداد معادن به 101 مورد رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری ادامه داد: افزایش تعداد معادن در استان چهارمحال و بختیاری 42 درصد رشد داشته است.

رحمان کرمی با بیان اینکه این استان قابلیت های منحصر به فردی در زمینه صنعت از جمله موقعیت جغرافیایی، وجود شهرکهای صنعتی در نقاط مختلف استان، وجود منابع آبی استان، عبور خط لوله اصلی نفت و گاز و ... موجبات استقلال سرمایه گذاری صنعتی قابل توجهی در این استان شده، بیان داشت: معادن چهارمحال و بختیاری  انواع مواد معدنی از جمله مرمیت، آرژیلیت و بوکسیت، سنگ گچ، سنگ لاشه، سیلسی و مواد اولیه و سیمان تواید می کنند.

کد مطلب 1694059

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