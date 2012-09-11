به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حیدری شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از تعاونیهای برتر قم بیان کرد: با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون بانکی تعاونی است هنوز از نظر بین المللی بحث دولتی شدن آن مطرح نشده است، در تحریم برخی کشورهای خارجی نیست.
وی گفت: بانک توسعه تعاون در استان قم چهار شعبه دارد که درخواست افزایش 2 شعبه دیگر نیز داده شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون قم بیان کرد: لازم است شرکتهای تعاونی در سرمایه گذاری در بانک توسعه تعاون پیش قدم شوند و بدانند پولی که در بانک سرمایه گذاری میکنند چند برابر میشود.
وی گفت: در استان قم 196 درصد منابع تسهیلات داده میشود یعنی در واقع 2 برابر منابعی که شرکتهای تعاونی در بانک قرار دادهاند تسهیلات داده میشود.
حیدری با اظهار امیدواری از افزایش تسهیلات به شرکتهای تعاونی افزود: حدود 50 میلیارد ریال تسهیلات یارانه دار به استان قم اختصاص خواهد یافت که در صورت اختصاص، این تسهیلات به شرکتهای تعاونی که اشتغال پایدار داشته باشند اختصاص مییابد.
وی بیان کرد: امسال تسهیلات جعاله مسکن 70 میلیون ریال است که به شرکتهای تعاونی مسکن پرداخت میشود و شرکتهایی که تسهیلات آن را رو به اتمام است میتوانند از آن استفاده کنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل بانک توسعه تعاون استان قم از اختصاص 50 میلیارد ریال تسهیلات یارانه دار به تعاونیهای با اشتغال پایدار در استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حیدری شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از تعاونیهای برتر قم بیان کرد: با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون بانکی تعاونی است هنوز از نظر بین المللی بحث دولتی شدن آن مطرح نشده است، در تحریم برخی کشورهای خارجی نیست.
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