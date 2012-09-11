آموزش رایانه برای تعبیر و تفسیر احساسات انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دانشمندان رایانه در دانشگاه بین المللی مانیپال در مالزی می گویند: چنین فناوری می تواند به افراد ناتوان کمک کند از ابزارهای ارتباطی برپایه رایانه مانند صداسازها به طور اثربخش تری استفاده کنند.

در این شیوه یک الگوریتم رایانه ای از معادلاتی شامل اشکال بیضوی برای تطبیق با شکل دهان انسان که نشاندهنده احساسات مختلف او است، استفاده می کند.

در سالهای اخیر، تمایل زیادی برای بهبود تمام جنبه های تعامل بین انسان و رایانه بویژه در زمینه شناخت احساسات انسانی توسط مشاهده بیان چهره، صورت گرفته است.

محققان در این پروژه از تصاویر شهروندان جنوب شرق آسیا و ژاپن برای آموزش یک رایانه در استفاده از الگوهای لب برای تشخیص شش حس انسانی رایج از جمله شادی، غم، ترس، خشم، شگفت زدگی و نفرت و بیان خنثی و بی طرفانه استفاده کردند.

این الگوریتم موفق شد شش حس و بیان خنثی را طبقه بندی کند.

نتایج این تحقیقات درنشریه Artificial Intelligence and Soft Computing منتشر شده است.