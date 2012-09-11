به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران همراه با وزش شدید باد شامگاه دوشنبه در این شهرستان که با تغییر ناگهانی هوا شروع شد، به حدی بود که در اولین دقایق این بارش جاری شدن سیل در سطح شهر موجب خسارات مالی بسیاری شد.

گزارشها حاکی از آن است که جاری شدن سیل در شهر موجب شده است آب به بسیاری از مغازه و خانه ها وارد شود.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید کشته شدن دو نفر از شهروندان این شهرستان در جریان سیل افزود: سیل دیشب و بامداد امروز سه مجروح نیز داشته است.

علی اسلامی با بیان اینکه این دو نفر در جاده منتهی به مشگین شهر به دلیل خاموش شدن خودرو و پیاده شدن، قربانی سیل شده اند، متذکر شد: جسد یکی از این شهروندان صبح امروز با تلاش امدادگران هلال احمر پیدا شد.

وی با بیان اینکه بیشترین خسارت سیل به شکل آبگرفتگی معابر، تخریب منازل مسکونی و خسارت به اماکن عمومی است، یادآور شد: 200 منزل مسکونی در شهرستان مشگین شهر دچار آبگرفتگی شده اند.

مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان با اشاره به تخریب کامل سه منزل مسکونی در اثر سیل تصریح کرد: علاوه بر این 26 واحد نیز خسارت زیادی دیده اند.

صاعقه یک نفر را در گرمی کشت

وی همچنین از کشته شدن یک نفر از شهروندان شهرستان گرمی به دلیل برخورد صاعقه خبر داد.

اسلامی با اشاره به آماده باش تمام نیروهای امدادی و خدماتی برای مقابله با سیل در استان عنوان کرد: شورای هماهنگی حوادث غیرمترقبه صبح امروز در مشگین شهر تشکیل جلسه داد که براساس آن برآوردهای اولیه خسارت در این شهرستان آغاز شده است.

وی میزان خسارت دقیق را منوط به بررسیهای بیشتر دانست و با اشاره به پیش بینیهای کارشناسان هواشناسی ادامه داد: روند بارشها تا فردا ادامه خواهد داشت و احتمال وقوع سیل در این مدت منتفی نیست.

وی از شهروندان و ساکنان شهرهای استان خواست با رعایت موارد ایمنی از استقرار در کوهستانها و ارتفاعات و نیز کنار رودخانه ها و... خودداری کنند.

به گزارش مهر، بامداد امروز سیل همچنین در این شهرستان موجب تصادف چندین ماشین و واژگونی آنان شده و صاحبان آن را با خسارات سنگینی رو به رو کرده است.