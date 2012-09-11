به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) روز چهارشنبه از ساعت 10 صبح در بیت آیت الله العظمی وحید خراسانی برگزار و بعد از آن دسته عزاداری با حضور این مرجع تقلید برای عرض تسلیت به ساحت کریمه اهل بیت(ع)، حضرت فاطمه معصومه(س) رهسپار حرم مطهر آن حضرت خواهد شد.



دفتر آیت الله العظمی وحید ساعت حرکت دسته عزاداری را 12 ظهر و از بیت ایشان واقع در خیابان شهدا، کوچه شماره 23 اعلام کرده است.



همچنین مراسم مشابهی در ساعت 10صبح روز شهادت رئیس مکتب جعفری، حضرت امام صادق(ع) در بیت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی برگزار و عزاداران در سوگ ششمین امام شیعیان به سوگواری خواهند پرداخت.



دسته عزاداری با حضور آیت الله العظمی صافی نیز همانند سالهای گذشته از ساعت 12 روز چهارشنبه از خیابان چهارمردان کوی شماره 6 به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) حرکت خواهد کرد.



مملکت باید در روز شهادت امام صادق(ع) یکپارچه غوغا شود



آیت الله العظمی وحید خراسانی سال گذشته در جلسه درس خارج خود ضمن تسلیت سالروز شهادت امام صادق(ع) اظهار داشت: در روز شهادت این امام، مملکت باید یکپارچه غوغا شود و مردم باید بدانند که چه امامی را از دست داده‌اند.



این مرجع تقلید در توصیه هایی به طلاب عنوان کرد: روز شهادت امام صادق(ع) نباید این چنین باشد که تاکنون بوده و این وظیفه شما خواص است و باید هیئات مذهبی را در کوچه و خیابان­‌ها به راه انداخته و عظمت مصیبت از دست دادن این امام عزیز را به مردم بفهمانید.



همه باید روز شهادت امام صادق(ع) را تعظیم کنند



آیت الله صافی گلپایگانی نیز در آستانه سالروز شهادت رئیس مکتب جعفری امام صادق(ع)، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم سوگواری آن امام همام از سوی دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) تاکید کرد.



وی با بیان اینکه هویت ما هویت اهل بیت(ع)، هویت امیرالمؤمنین(ع) و هویت امام جعفر صادق(ع) است، اظهار داشت: روز بیست و پنجم شوال، روز شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) روز بسیار بزرگی است و همه باید آن را تعظیم کنند.

