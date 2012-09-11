به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای با حضور جوکار نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی، سیفی فرماندار یزد، مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی و شوراهای اسلامی و دهیاران بخش مرکزی مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی یزد بررسی شد.

محمد صالح جوکار در این جلسه با بیان اینکه مسائل روستاهای بخش مرکزی یزد باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد اظهار داشت: با توجه به جمعیت بالای روستاهای بخش مرکزی باید خدمات شهری و روستایی مناسبتری به این مناطق ارائه شود.

وی با اشاره به وجود بناهای متعدد تاریخی که در بخش مرکزی وجود دارد افزود: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باید با تخصیص اعتبارات و برنامه ریزی به موقع زمینه احیای این بناها و میراث بزرگ فرهنگی را فراهم سازد.

جوکار گفت: در این چند سال اخیر اقدامات خوبی برای بهبود وضعیت روستاهای بخش مرکزی صورت گرفته است ولی توجه به این مناطق باید در اولویت کاری مدیران شهرستان و استان قرار گیرد.

وی اقدامات فرهنگی در روستاها را ضروری دانست و تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی مورد نیاز روستاها باید شناسایی شود و براساس قوانین و با توجه به توانایی های به دستگاه های اجرایی مرتبط واگذار شود.

در این جلسه فرماندار یزد نیز اظهار داشت: وجود یازده روستا دارای دهیاری در بخش مرکزی یزد با جمعیتی حدود 50 هزار نفرنشان از وجود ظرفیت و پتانسیل این منطقه در شهرستان یزد است.

عزیزالله سیفی با اعلام اینکه توجه مسئولین استانی به این بخش ستودنی است افزود: شخص آقای استاندار چندین مرتبه تا کنون از روستاهای این بخش بازدید نموده و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفته و دستور مرتفع نمودن مشکلات را صادر کرده اند.

وی عنوان کرد: در هفته دولت چندین پروژه ی مهم از جمله دو بوستان بزرگ در بخش مرکزی کلنگ زنی شده است که امیدواریم در آینده ای نزدیک با افتتاح و بهره برداری از آن برای مردم قابل استفاده باشد.



سیفی افزود: در این چند سال اخیر با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شوراهای روستا و دهیاری‌ها شاهد زیرسازی معابر، آسفالت و جدول گذاری بوده ایم.

فرماندار یزد بحث آلودگی بخش مرکزی را یادآور شد و تصریح کرد: روستاهای بخش مرکزی و خود شهرستان یزد به سبب وجود کوره های آجرپزی دستی در معرض آسیب قرار گرفته است که حرکت جدی در این خصوص با تشکیل جلسات و شناسایی متخلفان صورت گرفته است.

وی افزود: با پیگیری انجام شده مجوز تأسیس یک کلانتری در بخش مرکزی صادر شده است که در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح آن هستیم و امیدواریم بخشی از مشکلات امنیتی روستاها مرتفع شود.

در این جلسه شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و دهیاران مسائل و مشکلات روستاهای بخش مرکزی را ارائه کردند.