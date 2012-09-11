هما قم برابر پرسپولیس تهران گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور و همچنین فاصله زمانی باقیمانده تا آغاز فصل جدید رقابتهای فوتبال دستههای اول تا سوم جام آزادگان فرصت بسیار مناسبی بود تا تیمهای هما قم و پرسپولیس تهران در دیداری تدارکاتی به مصاف یکدیگر بروند.
خروج موقتی پرسپولیسیها از فشار انتقاد رسانهها و هواداران
تیم فوتبال پرسپولیس تهران که هم اکنون در مسابقات لیگ برتر ایران از نازلترین جایگاه در تمامی ادوار حضورش در لیگ برتر یعنی رده شانزدهم برخوردار است در تلاش برای کاهش فشار انتقاد رسانهها و هواداران خود در دیداری تدارکاتی سرانجام بعد از مدتها طعم شیرین پیروزی را چشید.
شاگردان مانوئل ژوزه پرتغالی که از هفت بازی خود در دور رفت رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور تا کنون موفق به کسب تنها یک پیروزی، سه تساوی و سه باخت شدهاند و اکنون یکی از کاندیداهای سقوط به دست پایین تر محسوب میشوند، در دیداری تدارکاتی برابر تیم نه چندان سرشناس هما قم به برتری پر گل 6 بر صفر دست یافتند.
پرسپولیسی بعد از ناکامی در هفت هفته گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال و توقف در دیدار تدارکاتی پنجشنبه گذشته مقابل تیم دسته اولی لیگ آزادگان یعنی شهرداری یاسوج، تمام ضعف خود را مقابل هما قم پوشش داده و این تیم را گلباران کردند تا ضعفهای این تیم در لیگ برتر موقتا از ذهن طرفداران میلیونی این تیم پاک شود.
در این دیدار پرسپولیسیها در شرایطی با شش گل همای قم را بدرقه کردند که تیم فوتبال پرسپولیس در دومین دیدار تدارکاتی خود در تعطیلات رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در ورزشگاه درفشیفر به مصاف تیم فوتبال هما قم رفت.
هما نماینده فوتبال قم در مسابقات لیگ آزادگان
قرمزهای پایتخت در این دیدار یک طرفه موفق شدند با شش گل حریف قمی خود که در لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان حضور دارد را شکست دهند در حالی که بهترین چهره میدان برای آنها هادی نوروزی و غلامرضا رضایی بودند که هر کدام دو گل زدند، یک گل را سیف اللهی بازیکن جوان این تیم به ثمر رساند و هماییها هم یک بار به اشتباه دروازه خود را باز کردند.
تیم فوتبال هما که مدافع عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر و همچنین جام حذفی فوتبال باشگاههای استان قم در سال 1390 شناخته میشود، امسال نماینده فوتبال قم در رقابتهای لیگ دسته سوم جام آزادگان و همچنین جام حذفی فوتبال ایران است.
این تیم از مهرماه در رقابتهای لیگ دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان به مصاف حریفان خود میرود در حالی که امسال بیش از 60 تیم مدعی کسب چهار سهمیه صعود به مسابقات لیگ دسته دوم جام آزادگان هستند.
قم - خبرگزاری مهر: تیم فوتبال هما نماینده قم در مسابقات امسال جام آزادگان در دیداری دوستانه برابر پرسپولیس تهران گلباران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، تعطیلات مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور و همچنین فاصله زمانی باقیمانده تا آغاز فصل جدید رقابتهای فوتبال دستههای اول تا سوم جام آزادگان فرصت بسیار مناسبی بود تا تیمهای هما قم و پرسپولیس تهران در دیداری تدارکاتی به مصاف یکدیگر بروند.
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