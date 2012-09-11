به گزارش خبرگزاری مهر، رنگین ترین میوه دنیا دارای دانه های کوچک گرد و رنگ آبی متالیک است که در بالای گیاه نیم متری پولیا کوندنساتا می روید. این گیاه در کشورهای اتیوپی تا انگولا و موزامبیک به عنوان گیاه تزئینی استفاده می شود.

سلولهای این میوه منعکس کننده رنگهای مختلفی است که ظاهری را چون سبک نقطه چینی نقاشی برای آن فراهم کرده است، تکنیک نقطه‌چینی یا پوینتیلیسم توسط نقاشان امپرسیونیست به کار می رود که آن تصویر به‌ وسیله گذاشتن نقطه ‌های کوچکی از رنگ خالص به صورت مجزا ولی در کنار هم شکل می ‌گیرد.

میوه گیاه نیم متری پولیا کوندنساتا که از اتیوپی تا آنگولا و موزامبیک رشد می کند و دانشمندان آن را رنگین ترین میوه توصیف کرده اند که تاکنون مشاهده شده است

میکروسکوپهای مدرن پوست رنگین کمانی این میوه را بررسی کرده و مشخص شده است که این میوه از زوایای مختلف رنگهای مختلف دارد اما هیچ رنگدانه آبی در آن وجود ندارد.

شدت رنگ این میوه از برخود نور با الیافهای به هم بافته شده ای ناشی می شود که به عنوان لایه های مارپیچ در دیواره های سلولی پوست میوه کنار هم قرار گرفته اند.

فاصله میان این لایه ها هر سلول تا سلول دیگر متفاوت است و رنگ منعکس شده از هر نقطه را تغییر می دهد و ظاهر خیره کننده پیکسلی و روشنی را به نمایش می گذارد.

دکتر سالیوا ویگنولینی و همکارانش اظهار داشتند که نور از سلولهای سمت چپ و یا راست منعکس شده این میوه منعکس می شود که برای یک بافت واحد ویژگی بسیار غیر معمولی است.

محققان که نتایج این تحقیق را در مجله آکادمی ملی علوم منتشر کرده اند اظهار داشتند که کارکرد رنگ این میوه منحرف کردن پراکنده شدن دانه ها است که آنها را بدون ارائه هیچ جایزه مغذی جذب می کند.

از سوی دیگر این میوه می تواند پرندگان و حیواناتی را که آشیانه ها و لانه ها خود را برای جلب توجه جفت خود می آرایند را به خود جذب کند.

دکتر ویگنولینی از دانشگاه کمبریج اظهار داشت: رنگ ساختاری در طبیعت گسترده شده و عمدتا توسط حیوانات برای ارسال سیگنال، استتار و انتخاب جفت به کار می رود، اما نقش آن در گیاهان تا حدی مورد بررسی قرار گرفته است و بیشتر در مورد گلها و برگها مورد مطالعه قرار گرفته است.

این سلولها رنگهای مختلف را با ظاهری به سبک نقاشیه های نقطه چینی ارائه می دهند

براساس اظهارات این محقق، ارتباط بیولوژیکی توسط ابزارهای رنگ ساختاری طی 500 میلیون سال گذشته وجود داشته است.

وی افزود: این میوه از این جهت منحصر به فرد است که رنگهای بازتابانده شده در هر سلول آن با سلول دیگر متفاوت است.

شدت رنگ این میوه از برخود نور با الیافهای به هم بافته شده ای ناشی می شود که به عنوان لایه ها ی ماریچ در دیواره های سلولی پوست میوه کنار هم قرار گرفته اند