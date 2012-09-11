شهرداری ها زیبا سازی سیما و منظر شهری را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در جلسه کمیسیون ماده پنج شهر قروه اظهار داشت: به دلیل عدم انجام طرح های مناسب و جامع شهری و نیز طرح تفصیلی در شهرها شاهد بی نظمی و عدم زیبایی معابر و امکان عمومی از نظر استانداردهای سیما و منظر شهری در کردستان هستیم.

وی افزود: شهرداری ها با همکاری دستگاه های متولی از جمله راه و شهرسازی موظف هستند با نظارت بیشتر فنی و مهندسی و نیز ارائه طرح های نوین شهرسازی به ویژه در بحث زیبا سازی نسبت به ارتقای شاخص های سیما و منظر شهری اقدامات لازم را به عمل آورند.

نوسودی ساماندهی معابر و اجرای زیر ساخت های آب های سطحی شهری را خواستار و بر لزوم تسریع در روند اجرای طرح های ساماندهی و جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی در مناطق شهری تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار عنوان کرد: با توجه به توسعه روز افزون شهرها باید در تخصیص کاربری فضای شهری توجه بیشتری به توسعه فضای سبز و مراکز تفریحی شود و با برنامه ریزی بلند مدت بستر لازم را برای توسعه سرانه فضای سبز در این مناطق مهیا نماییم.

وی بر تاسیس شرکت های توسعه عمران و گردشگری شهرداری ها برای اجرای پروژه های زیر بنایی مورد نیاز با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهرها تاکید و تشکیل آن را راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری در داخل شهرها برشمرد.

نوسودی همکاری نزدیک و مشارکت بهتر ادارات و دستگاه های اجرایی را عامل مهمی در تسریع روند توسعه عمران و آبادانی در شهرها دانست.

وی در پایان بر ساماندهی و انتقال صنوف مزاحم به حاشیه شهر قروه، نظارت بیشتر بر تغییر کاربری اراضی تجاری و مسکونی در حریم شهر تاکید کرد.