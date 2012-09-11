چهار هتل همزمان با هفته گردشگری در آذربایجان شرقی افتتاح می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر ، تراب محمدی با اشاره به نزدیک شدن هفته گردشگری، در حاشیه بازدید از آخرین وضعیت برخی واحدهای تاسیسات گردشگری استان، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هتل قصر در شهرستان اسکو و هتل آپارتمان های ماهان در هشترود و خانه کارگر در تبریز و هتل آنزای کلیبر در هفته گردشگری افتتاح می شوند.

وی همچنین از افزوده شدن یک هتل پنج ستاره دیگر به مجوعه هتل های شهر تبریز خبر داد و افزود: هتل پنج ستاره لاله واقع در میدان شهید فهیمده تبریز نیز تا اواخر سال جاری افتتاح خواهد شد.

محمدی در ادامه اظهار داشت: 21 هتل نیز مجوز ساخت خود را دریافت کرده اند که با آغاز عملیات احداث، تا سه سال آینده به مجموعه هتل های استان اضافه خواهند شد.

محمدی همچنین اعلام کرد: در سال جاری مجوز احداث 9 مورد از اماکن اقامتی و هتل آپارتمان جدید در شهر تبریز به سرمایه گذاران حوزه های گردشگری داده شده است.

پیشرفت 80 درصدی اولین موزه مدرسه در تبریز



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از اتمام بیش از 80 درصد عملیات مرمت مدرسه فردوسی تبریز خبر داد و گفت: مدرسه تاریخی فردوسی تبریز پس از پایان عملیات مرمتی تبدیل به موزه مدرسه خواهد شد.

تراب محمدی در تشریح عملیات مرمتی این مدرسه گفت: مرمت این مدرسه در دو مرحله انجام شد که مرحله نخست آن به مدت چهار ماه در سال 90 و مرحله دوم آن نیز از تیرماه سال جاری اجرایی شد.

وی به بخش های مختلف عملیات مرمت این مدرسه اشاره کرد و اظهار داشت: موزه مدرسه قرار است در زیرزمین دبیرستان فردوسی واقع شود که مرمت این زیرزمین شامل بخش های مختلفی همچون استحکام بخشی، راه اندازی سیستم تاسیساتی و حذف بخش های الحاقی بود.

محمدی تشریح کرد: کل مجموعه استحکام بخشی شده و پی ساختمان، پایه ها، طاق و گنبدها نیز مورد مرمت قرار گرفته است.

مرمت مسجد خاتون آباد میانه مهر 91 به اتمام می رسد



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از اتمام مرمت مسجد خاتون آباد میانه در مهر سال جاری خبر داد.

تراب محمدی در جریان بازدید از عملیات مرمتی این مسجد تاریخی گفت: مرمت نمای خارجی مسجد خاتون آباد به اتمام رسیده و بخشی از سیستم روشنایی، کف سازی و مرمت فضای داخلی باقی مانده که پیش بینی می شود مهر ماه جاری به اتمام رسیده و آماده بهره برداری شود.

محمدی با اشاره به معماری مسجد خاتون آباد گفت: با توجه به اینکه در گذشته هیچ مسجدی در شمالغرب پنجره ارسی نداشته و تنها خانه ها از آنها استفاده می کردند، پنجره های ارسی این مسجد چهره آن را در میان دیگر مساجد تاریخی استان و شمالغرب منحصر به فرد کرده است.



فروش نمایشگاه صنایع دستی و سوغات آذربایجان شرقی از یک میلیارد ریال گذشت

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از فروش یک میلیارد ریالی نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی، غذاهای سنتی و سوغات آذربایجان شرقی در مسجد کبود تبریز در مدت 20 روز برگزاری این نمایشگاه خبر داد.

تراب محمدی با اشاره به استقبال خوب از نمایشگاه و افزایش روز به روز تعداد بازدید کنندگان از آن، افزود: دهمین روز برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی و سوغات در تبریز بالاترین بازدید خود را داشت به طوریکه مورد استقبال بیش از سه هزار تن از گردشگران و شهروندان قرار گرفت.

وی ادامه داد: نمایشگاه صنایع دستی در روز دهم همچنین بالاترین فروش خود را در این مدت تجربه کرد و صنایع دستی تبریز فروشی نزدیک به 330 میلیون ریال داشت.

نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی، غذاهای سنتی و سوغات آذربایجان شرقی تا 25 شهریور ماه در محل مسجد کبود تبریز برپا است.