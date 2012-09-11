لزوم فعال شدن شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستانهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح سه شنبه در جمع دادستان های سراسر استان، شورای پیشگیری از وقوع جرم را شاه بیت فعالیت های دستگاه قضایی خواند و گفت: پیشگیری امری فراقوه ای و اخلاقی است و همه کسانی که دغدغه آسایش مردم را دارند باید ظرفیت ها را برای محقق کردن آن به کار گیرند.

احمد فاضلیان با بیان این که امروز همه به اهمیت این موضوع واقف هستند، افزود: باید استراتژی و نقشه راه پیشگیری در کشور تدوین شود تا همه مردم ، دستگاه ها و مسئولان تکلیف خود را بر اساس این نقشه ی راه بدانند و به آن عمل کنند.



وی با تاکید براهمیت برنامه ریزی در فعالیت های پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: باید با برنامه ریزی منسجم اهداف را به سمت پیشگیری هدایت کنیم.

رئیس کل دادگستری استان با بیان این که بر اساس قانون اساسی کشور ، پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است ابراز امیدواری کرد: با تصویب نهایی قانون پیشگیری از وقوع جرم زمینه ای فراهم شود تا همه دستگاه ها به صورت قانونمند، پای کار بیایند.

فاضلیان با بیان این که کار در حوزه پیشگیری سخت است و علاقه و پشتکار می طلبد از زحمات و تلاش های معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تقدیر کرد.

وی افزود : با برنامه های انجام شده در این معاونت، سال گذشته استان گلستان رتبه پنجم کشور در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم را کسب کر د.



فاضلیان در ادامه سخنان خود با بیان این که ما از طرح ها و ایده های نو و کاربردی در بخش پیشگیری از جرم استقبال می کنیم افزود: اجازه نخواهیم داد طرح هایی که می توانند به پیشگیری از جرم در جامعه کمک کنند به دلیل تنگناهای مالی ، اجرا نشود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیت ستادهای حفاظت اجتماعی در شهرستان ها گفت: اعضای این هسته ها به هیچ عنوان حق انجام کارهای اجرایی را ندارند.

فاضلیان از دادستان ها خواست از کمک این افراد برای برنامه های خدمت رسانی به مردم استفاده کنند.



شکل گیری هشت کارگروه تخصصی پیشگیری از وقوع جرم



معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد و برنامه های این معاونت در یکسال گذشته گفت: ما تلاش می کنیم با کمک کارشناسان و استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی ، پس از شناسایی آسیب های اجتماعی در هر شهرستان برای کاهش آن برنامه های کاربردی در حوزه پیشگیری تدوین و اجرا کنیم.

حسین شعبانی از شکل گیری 8 کارگروه تخصصی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در استان خبر داد و افزود: این کارگروه ها با مشارکت همه دستگاه های اجرایی به صورت تخصصی در زمینه سرقت، پیشگیری از وقوع جرم ، حفاظت از زمین های کشاورزی، منابع طبیعی، امور اراضی و انفال، کاهش جرائم اقتصادی، کاهش تصادفات و حوادث رانندگی و کنترل و کاهش جرایم عمومی و امنیتی فعالیت می کنند.

استان گلستان 18 حوزه قضایی دارد.