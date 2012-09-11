افزایش حجم تردد در ایام پایانی شهریور/بالاترین حجم تردد در محور کرج-چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمود آبادی رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور ضمن اعلام این مطلب گفت: با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی فصل تابستان و افزایش سفر در این ایام، حجم تردد در محورهای خروجی کرج- چالوس، هزار، فیروزکوه، اتوبان تهران- قم سنگین خواهد بود.

وی افزود:‌ براساس تحلیل‌های صورت گرفته از میزان تردد وسایل نقلیه به نظر می‌رسد که ترافیک وسایل نقلیه در ساعات اولیه صبح روز چهارشنبه و ساعات پایانی روز جمعه از حجم بیشتری برخوردار خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور با تاکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی در طول سفر، اظهار داشت: با توجه به تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی که از طریق سازمان هواشناسی کشور در اختیار این مرکز قرار گرفته است در پایان پایانی هفته در استان های شمال، شمال غرب و شمال شرق شاهد کاهش دما، افزایش ابر و وزش باد و بارش باران خواهیم بود که ضروری است ضمن به همراه داشتن تجهیزات ایمنی مناسب،‌ رانندگانی که قصد سفر در جاده‌های کشور را دارند توصیه‌های ایمنی در حین رانندگی را بیشتر رعایت کنند.

وی همچنین بر رعایت برنامه مناسب برای بازگشت هموطنان از سفرهای تابستانی تاکید و توصیه نمود رانندگان محترمی که قصد برگشت به تهران از محورهای شمالی کشور را دارند سعی نمایند که ساعات اولیه صبح روز جمعه را در برنامه مسافرت خود در نظر بگیرند.