حضور سفیر سوریه در همایش حمایت از مقاومت سوریه در ارومیه

کاظم علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همایش حمایت از مقاومت سوریه شنبه 25 شهریور در ارومیه برگزار می شود اظهار داشت: تمامی برنامه ریزی های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم انجام شده است .

وی به مقاومت مردم و دولت سوریه در برابر توطئه های استکبار جهانی اشاره کرد و گفت: در جهت حمایت از مردم و دولت سوریه همایش ویژه ای با حضور 450 نخبه و اندیشمند کشوری و استانی و یک همایش عمومی نیز با حضور بیش از سه هزار نفر از اقشار مختلف مردم در سالن شهید باکری خانه جوان ارومیه برگزار می شود .