  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۴

حضور سفیر سوریه در همایش حمایت از مقاومت سوریه در ارومیه

حضور سفیر سوریه در همایش حمایت از مقاومت سوریه در ارومیه

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان غربی از دعوت سفیر جمهوری عربی سوریه در تهران برای سخنرانی در همایش تخصصی حمایت از مقاومت سوریه در ارومیه خبر داد.

کاظم علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه همایش حمایت از مقاومت سوریه شنبه 25 شهریور در ارومیه برگزار می شود اظهار داشت: تمامی برنامه ریزی های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم انجام شده است.

وی به مقاومت مردم و دولت سوریه در برابر توطئه های استکبار جهانی اشاره کرد و گفت: در جهت حمایت از مردم و دولت سوریه همایش ویژه ای با حضور 450 نخبه و اندیشمند کشوری و استانی و یک همایش عمومی نیز با حضور بیش از سه هزار نفر از اقشار مختلف مردم در سالن شهید باکری خانه جوان ارومیه برگزار می شود.

علی نژاد برگزاری نمایشگاه عکس مقاومت و دکلمه یکی از فرزندان شهدا را از دیگر برنامه های این همایش برشمرد و اظهار داشت: این همایش همزمان با هفته دفاع مقدس با هدف اعلام همراهی و حمایت از سوریه در برابر جبهه استکبار و نظام سلطه جهانی برگزار می شود.

کد مطلب 1694080

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها