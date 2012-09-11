اکران فیلم ضدایرانی با بازی گلشیفته فراهانی در سینماهای آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، در این فیلم که ساتراپی به همراه "آنرد هپرنوند" آن را کارگردانی کرده داستان یک موسیقی دان ایرانی به نام ناصرعلی خان به تصویر کشیده شده که پس از شکسته شدن سازش تصمیم می‌گیرد بمیرد و در هشت روز باقی مانده زندگیش وجوه مختلف زندگی وی روایت می شود.

در خورش آلو و مرغ که در دهه 30 و 40 شمسی در تهران می گذرد، زندگی ایرانی، غیرواقعی و ضدمذهب تصویر شده است. در این فیلم بر خلاف واقع، هیچ کدام از شخصیت ها از مشترکات فرهنگ ایرانی بهره ای ندارند و همسان زنان غربی لباس می پوشند.

در صحنه‌هایی از فیلم با نمایش کاریکاتورگونه انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مهاجرت افراد تحصیلکرده به خارج از کشور و به ویژه آمریکا رویدادی گریزناپذیر معرفی می‌شود.

همچنین حضور "گلشیفته فراهانی" در صحنه‌هایی غیراخلاقی از فیلم نشان می‌دهد که این فیلم کاملا پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده برای تحقیر فرهنگ ایرانی در سینمای غرب بوده است.

این فیلم که درجشنواره برلین نیز حضور یافته، از هفته آینده نمایش سراسری خود را در سینماهای آمریکا آغاز می کند.

ساتراپی پیش از این با فیلم "پرسپولیس" موجی از خشم را در میان مسلمانان ایران جنجال ساز شده بود.