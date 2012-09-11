جلسه غیر علنی مجلس درباره نابسامانی بازار ارز با حضور وزیر اقتصاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش برای گفتگوی نمایندگان با وزیر سید شمس الدین حسینی وزیر امر اقتصاد و دارایی ، غیر علنی شد .

بنا بر این گزارش براساس این گزارش تعدادی از نمایندگان از دقایق آغازین جلسه امروز مجلس درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی با مسئولان اقتصادی کشور را داشتند و این درخواست به صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس ارائه شد.

حسینی در حالی در جلسه امروز مجلس حضور یافت که پیش از این محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود وزیر اقتصاد نمی تواند در این جلسه حضور یابد.