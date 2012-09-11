سرپرست جدید اداره کل بازرسی استان زنجان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره کل بازرسی استان زنجان منصوب می شوید، تا وفق موازین شرعی و قانونی نسبت به انجام وظایف محول اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف سازمان بازرسی کل کشور موفق و موید باشید.

گفتنی است رضا محمدی پیش از این معاون امور اداری و برنامه ریزی اداره کل بازرسی استان زنجان بوده است.