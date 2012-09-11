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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

سرپرست جدید اداره کل بازرسی استان زنجان منصوب شد

سرپرست جدید اداره کل بازرسی استان زنجان منصوب شد

زنجان - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی حجت الاسلام مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رضا محمدی به عنوان سرپرست جدید اداره کل بازرسی استان زنجان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست اداره کل بازرسی استان زنجان منصوب می شوید، تا وفق موازین شرعی و قانونی نسبت به انجام وظایف محول اقدام نمایید.
 
امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف سازمان بازرسی کل کشور موفق و موید باشید.
 
گفتنی است رضا محمدی پیش از این معاون امور اداری و برنامه ریزی اداره کل بازرسی استان زنجان بوده است.
کد مطلب 1694083

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