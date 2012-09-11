ثبت آثار معنوی در شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار حایز اهمیت است

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اهمیت ثبت آثار معنوی در همایش شورای عالی سیاستگذاری ثبت آثار بسیار مهم و حایز اهمیت است، اظهار داشت: در حال حاضر تمام استان های کشور در حال ارائه آثار معنوی استان خود هستند.



وی ادامه داد: کوسه گلین، مهارت طبی سازی از جمله آثار معنوی همدان و حلوا سیاه، جاجیم بافی و چاروق دوزی نیز آثار معنوی اردبیل است که تا کنون ارائه و به ثبت رسیده است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: فناوری عرق بید مشک اثر معنوی آذربایجان غربی و آئین های محرم در تبریز، تابلو فرش سرد رود اثر معنوی آذربایجان شرقی و نمد مالی، نلپ رگه، گه له درو اثر معنوی ایلام است که تا کنون در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

پوینده گفت: دولچه دوزی، رفوگری فرش، فناوری سنتی تهیه رب انار ارسنجان و مهارت بافت سیاه چادر آثار معنوی فارس است که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: شال یافی در زابل و تاس کپل سیستان و بلوچستان نیز اثر معنوی سیستان و بلوچستان بوده است که به ثبت آثار ملی رسیده است.



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز در پایان اظهار داشت: قفل سازی البرز نیز از جمله آثار مهم معنوی البرز است که برای ثبت در فهرست آثار ملی در کمیته داوران در حال بحث و بررسی است.

