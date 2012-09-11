جزئیات پنهان مانده 11 سپتامبر/ تناسب نامتعارف 4هزار کارمند و 5 کشته

ویکی اسپوکز در این خصوص می نویسد : سومین جنبه مهم در بررسی حادثه 11 سپتامبر، بررسی تمامی فرودگاه هایی است که در جریان این حادثه هواپیماهای برخاسته از آنها توسط چند عرب ربوده شدند.

در این فرودگاه ها اسکنرهایی بود که تمامی مسافران پیش از ورود به هواپیما توسط آن بازرسی می شدند، بنابراین مسافران نمی توانستند با خود سلاحی را وارد هواپیما کنند.

حفظ امنیت سه فرودگاهی که هواپیماهای 11 سپتامبر از آنها ربوده شدند برعهده شرکت امنیتی "هاتزلیگ یو.اس.ای" بود که مالیکت آن در اختیار دو یهودی اسرائیلی به نام های "عزرا هارل" و "مناخیم آتزمون" بود.

آتزمون در دهه 80 عضو حزب لیکود رژیم صهیونیستی بود. وی به همراه "ایهود اولمرت" نخست وزیر سابق اسرائیل، و دیگر اعضای حزب لیکود در یک رسوایی سیاسی حضور داشتند. آتزمون متهم به رشوه خواری، جعل اسناد، و زیر پاگذاشتن قوانین مالی حزب بود.

هاتزلیگ یو.اس.ای یک شرکت امنیتی -اطلاعاتی یهودی بود که اغلب کارکنان آن از نیروهای سابق "شین بت" ( پلیس امنیت داخلی اسرائیل ) تشکیل شده بود. به هیچ وجه قابل قبول نیست که این شرکت با آن سابقه امنیت و اطلاعاتی تا این حد بد عمل کرده باشد که 19 مسافر عرب در فروگاه های لوگان بوستون و نوارک، با در دست داشتن سلاح سرد و حتی اسلحه گرم وارد فرودگاه شده و چهار فروند هواپیما ربوده باشند.

در ادامه این گزارش موردی ذکر شده که حکایت از مطلع بودن پلیس فدرال آمریکا از وجود تهدید علیه برج های تجارت جهانی دارد؛ اما اف.بی.آی اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده است.

ویکی اسپوکز در این باره می نویسد: در اکتبر سال 2000 یعنی 11 ماه قبل از وقوع حادثه 11 سپتامبر، یکی از نیروهای بازنشسته ارتش اسرائیل در قبرستان "گومل چمستری" حضور داشت و مکالمه دو نفر که به زبان عبری با یکدیگر صحبت می کردند حس کنجکاوی او را تحریک کرد.

این مرد برای مطلع شدن از گفتگوی آن دو نفر در پشت یکی از سنگ قبرهایی که 8 فوت ارتفاع داشت پنهان شد و سپس مشاهده کرد که یک اتومبیل لوکس به محل نزدیک و یک مرد از آن پیاده شد و به آن دو نفری که به زبان عبری صحبت می کردند پیوست.

این فرد سوم پس از پیوستن به دونفر قبلی به آنها گفت : "آمریکائیها پس از آنکه در ماه سپتامبر هواپیماها برج های دوقلو را منفجر کنند معنای زندگی با تروریست ها را خواهند فهمید."

به گفته این افسر بازنشسته اسرائیلی، یکی از آن دو مرد ابتدایی از فرد سوم سوال کرده که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 و نتیجه آن بر "برنامه هواپیماها" تاثیر بگذارد که فرد سوم در پاسخ گفته "مهم نیست چه کسی در انتخابات پیروز می شود، در مقام های بالاتر افرادی را داریم که همه کارها را مرتب می کنند."

این افسر بازنشسته سپس بطور ناشناس این اطلاعات را در اختیار اف.بی.ای قرار داد اما در آن زمان توجهی به این اطلاعات نشد و پس از وقوع حادثه 11 سپتامبر نیز در تحقیقات انجام شده کسی به سراغ ماجرای قبرستان گومل چمستری نرفت.

شهروندان یهودی از حمله باخبر بودند

شرکتی به نام "اودیگو" که متعلق به یهودیان امریکاست، این نکته را تائید کرده که 5 ساعت قبل از برخورد اولین هواپیما به برج های دوقلو، دو نفر از کارمندان آن هشدارهایی را در این رابطه دریافت کرده بودند.

این شرکت در سال 2001 سیستمی را در اختیار داشت که از طریق آن تمام یهودیان آمریکا می توانستند با یک جستجوی ساده از وجود خطر مطلع شوند.

براساس آمارهای موجود بیش از چهار هزار یهودی در برج های دوقلو، ساختمان پنتاگون و محل های نزدیک به این دو مجموع کار می کردند اما پس از حادثه 11 سپتامبر اعلام شد که فقط پنج یهودی در این حملات تروریستی کشته شده اند.

ادامه دارد...